28.06.2020, 11:15

Топ-менеджер: Эстония могла бы стать полигоном для испытаний новых цифровых решений

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Топ-менеджер: Эстония могла бы стать полигоном для испытаний новых цифровых решений
EBS

В последней передаче этого сезона EBS Majandusstuudio под названием ”Роль цифровых платформ в глобальной экономике” Меэлис Китсинг, профессор EBS, которому вот-вот предстоит занять пост ректора, подчеркнул, что для успешной дигитализации в Эстонии важно, чтобы у людей выработалась привычка учиться, а акцент делался на способности работать командой. Тийт Паананен, вице-президент ИТ-предприятия Veriff, предлагающего интернет-услугу по идентификации личности, добавил, что Эстония могла бы стать полигоном для испытаний новых цифровых решений, если бы государство, в свою очередь, способствовало инвестициям в испытания.

Последние пара десятилетий продемонстрировали рост таких крупных цифровых платформ, как Google и Facebook. Эти компании создали собственные экосистемы и располагают преимуществами в контексте доступности данных и информации.

В передаче EBS Majandusstuudio на Delfi TV Тийт Паананен и Меэлис Китсинг рассуждали о том, что в качестве сценария будущего они видят рассредоточенность и децентрализацию, при которых экосистему платформ ждет большее разнообразие, а сообщества будут сами устанавливать правила, но поначалу крупные цифровые платформы продолжат доминировать в ближайшем будущем. Китсинг привел в пример журналистику в Эстонии, чей доход от рекламы снизился, поскольку объем рекламы через Google и Facebook увеличился.

Veriff не рассматривает себя как цифровую платформу. По словам Тийта Паананена, Veriff является продуктом, упрощающим идентификацию личности, обеспечивающим клиентам низкий риск фальсификации и исключающим кражу персональных данных. Компания Veriff нашла ответ на один из глобальных вопросов, до этого остававшихся без ответа: ”Кто является администратором моего цифрового удостоверения личности?”. Она также работает с крупными цифровыми платформами, которые все чаще ищут партнеров в различных сферах. Паананен и Китсинг сошлись во мнении, что при сотрудничестве необходимо найти равновесие, чтобы не слишком зависеть от одной крупной платформы.

Лидерами мирового масштаба являются такие американские и китайские платформы, как Google, Facebook и Alibaba. Ведущий передачи Тоомас Даннеберг спросил, почему мы не наблюдаем появления какой-либо европейской цифровой платформы. Тийт Паананен считает одной из причин тот факт, что в Западной Европе у людей в целом нет такого сильного стремления чем-то выделяться, а отголоски неудачи чувствуются еще долго. Меэлис Китсинг указал на различия в правовых актах о защите данных: ”Соблюдая все правила, в Европе можно получить базу данных с информацией приблизительно 6000 человек. В то же время в Китае можно получить данные пары миллионов человек. Сложно обеспечивать цифровое развитие без доступа к данным”.

Участники единодушно отметили, что Эстония в интернете больше, чем на карте, и, в отличие от западноевропейцев, у жителей Эстонии есть желание выделяться, создавать тренды и добиваться успеха.

Текущий сезон передач EBS Majandusstuudio, четырежды выходивших раз в неделю по четвергам, на этом закончен. Посмотреть передачи в записи можно на странице EBS в сети Facebook .

Estonian Business School (EBS) является старейшим частным университетом в Эстонии, главное внимание в котором уделяется экономическому образованию.

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