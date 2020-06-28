Топ-менеджер: Эстония могла бы стать полигоном для испытаний новых цифровых решений

Последние пара десятилетий продемонстрировали рост таких крупных цифровых платформ, как Google и Facebook. Эти компании создали собственные экосистемы и располагают преимуществами в контексте доступности данных и информации.

В передаче EBS Majandusstuudio на Delfi TV Тийт Паананен и Меэлис Китсинг рассуждали о том, что в качестве сценария будущего они видят рассредоточенность и децентрализацию, при которых экосистему платформ ждет большее разнообразие, а сообщества будут сами устанавливать правила, но поначалу крупные цифровые платформы продолжат доминировать в ближайшем будущем. Китсинг привел в пример журналистику в Эстонии, чей доход от рекламы снизился, поскольку объем рекламы через Google и Facebook увеличился.

Veriff не рассматривает себя как цифровую платформу. По словам Тийта Паананена, Veriff является продуктом, упрощающим идентификацию личности, обеспечивающим клиентам низкий риск фальсификации и исключающим кражу персональных данных. Компания Veriff нашла ответ на один из глобальных вопросов, до этого остававшихся без ответа: ”Кто является администратором моего цифрового удостоверения личности?”. Она также работает с крупными цифровыми платформами, которые все чаще ищут партнеров в различных сферах. Паананен и Китсинг сошлись во мнении, что при сотрудничестве необходимо найти равновесие, чтобы не слишком зависеть от одной крупной платформы.

Лидерами мирового масштаба являются такие американские и китайские платформы, как Google, Facebook и Alibaba. Ведущий передачи Тоомас Даннеберг спросил, почему мы не наблюдаем появления какой-либо европейской цифровой платформы. Тийт Паананен считает одной из причин тот факт, что в Западной Европе у людей в целом нет такого сильного стремления чем-то выделяться, а отголоски неудачи чувствуются еще долго. Меэлис Китсинг указал на различия в правовых актах о защите данных: ”Соблюдая все правила, в Европе можно получить базу данных с информацией приблизительно 6000 человек. В то же время в Китае можно получить данные пары миллионов человек. Сложно обеспечивать цифровое развитие без доступа к данным”.