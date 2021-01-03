Тонул не "Титаник". Крушение легендарного корабля получило неожиданную трактовку

Когда в 1912 году произошло кораблекрушение, это потрясло весь мир. Корабль, ставший воплощением технического прогресса, и на тот момент предел инновационных мечтаний пошел ко дну после встречи с айсбергом. Тем не менее, пишет Popular Mechanics, в последние годы среди пользователей интернета распространилась мысль, что затонувшее судно было вовсе не ”Титаником”.

Издание пишет, что точно известно следующее: был корабль, он действительно затонул в ледяных водах Северной Атлантики 15 апреля 1912 года, и около 1500 пассажиров на борту этого корабля погибли. Согласно нестандартной версии, британская компания-производитель ”Уайт Стар Лайн” (англ. White Star Line) поменяла судно для рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. Вместо заявленного ”Титаника” в плавание отправился более старый корабль — ”Олимпик”.

”Олимпик” был первым и ведущим кораблем ”Уайт Стар Лайн”. Но 20 сентября 1911 года, проходя мимо военного судна ”Хоук”, он совершил неожиданный разворот, из-за чего корабли столкнулись. Начались судебные разбирательства, и ”Олимпик” стал приносить компании убытки — ремонт корабля не получалось покрыть страховкой. С этого факта и начинаются домыслы приверженцев нестандартной теории.

Необычная трактовка





Компания ”Уайт Стар Лайн” якобы заменила ”Титаник” настоящим ”Олимпиком” и хотела затопить корабль в результате несчастного случая. Так она могла бы получить страховку, соответствующую стоимости совершенно нового корабля, в то время как только что построенное судно было бы целым и невредимым.

Приверженцы теории указывают на ряд фактов, которые, по их мнению, доказывают правдивость суждений: компания не разрешила проводить публичную экспертизу ”Титаника” до его отплытия. Вероятно, она боялась, что эксперты обнаружат замаскированный ”Олимпик”. Кроме того, люди находят несостыковки на фото с иллюминаторами. При сравнении некоторых изображений кажется, что детали ”Титаника” различаются и больше походят на детали иного корабля.

Тем не менее некоторые исследователи оспаривают мнение приверженцев нестандартной теории. Корабли все же не были идентичными, хоть ”Титаник” и строился по образу и подобию своего ”старшего брата”. В частности, на ”Титанике” было уникальное кафе, а еще при строительстве ”Олимпика” на опорных плитах двигателей установили специальные стальные пластины. При проверке ”Титаника” таких табличек обнаружено не было.