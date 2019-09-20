20.09.2019, 14:25

Telia начала предварительную продажу iPhone 11

 (1)
rus.delfi.ee
EST 14
Telia начала предварительную продажу iPhone 11
Foto: EPA/Scanpix

Начиная с сегодняшнего дня в онлайн магазине и представительствах Telia можно заказать новейшие смартфоны AppleiPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max на условиях предварительной продажи, сообщается в пресс-релизе.

Предварительная продажа новых моделей продлится до вечера 26 сентября; с 27 сентября стартует обычная продажа и начнутся первые поставки.

Смартфоны серии iPhone 11 отличаются от предыдущих моделей новым и более мощным процессором; они оснащены аккумулятором с более длительным сроком работы, более прочным корпусом и более мощными камерами, также обновлен дизайн гаджета.

Модели iPhone 11 будут доступны с различным объемом памяти, разных цветов. Стоимость начинается от 819 евро.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: