Telia начала предварительную продажу iPhone 11

Начиная с сегодняшнего дня в онлайн магазине и представительствах Telia можно заказать новейшие смартфоны Apple — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max на условиях предварительной продажи, сообщается в пресс-релизе.
Предварительная продажа новых моделей продлится до вечера 26 сентября; с 27 сентября стартует обычная продажа и начнутся первые поставки.
Смартфоны серии iPhone 11 отличаются от предыдущих моделей новым и более мощным процессором; они оснащены аккумулятором с более длительным сроком работы, более прочным корпусом и более мощными камерами, также обновлен дизайн гаджета.
Модели iPhone 11 будут доступны с различным объемом памяти, разных цветов. Стоимость начинается от 819 евро.
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