Telia начала предварительную продажу iPhone 11

Предварительная продажа новых моделей продлится до вечера 26 сентября; с 27 сентября стартует обычная продажа и начнутся первые поставки.

Смартфоны серии iPhone 11 отличаются от предыдущих моделей новым и более мощным процессором; они оснащены аккумулятором с более длительным сроком работы, более прочным корпусом и более мощными камерами, также обновлен дизайн гаджета.

Модели iPhone 11 будут доступны с различным объемом памяти, разных цветов. Стоимость начинается от 819 евро.