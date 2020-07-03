Telia: мы готовы внести свой вклад в снижение страхов, связанных с 5G

По словам Виссе, исторический опыт ведущего оператора связи в Эстонии показывает, что при введении в эксплуатацию каждого нового поколения мобильной связи — и 3G, и 4G и 5G, всегда находились как сторонники, так и противники обновлений.

”Технология в целом играет фундаментальную роль с точки зрения качества и комфорта нашей жизни. Тем не менее мы должны понимать, что и сейчас к новым технологиям, включая 5G, местами относятся с тем же страхом, который в прошлом испытывали перед вредом от микроволновых печей и телевизоров”, — сказал руководитель по технологиям Telia.

Он привел в пример активное развитие мобильного четвертого поколения 4G в Эстонии, которое началось в 2010 году. Теперь, 10 лет спустя, мобильным интернетом 4G пользуется подавляющая часть населения страны, он играет важную роль с точки зрения развития и функционирования всего общества.

Однако в 2020 году мы стоим на пороге эпохи нового поколения технологий, или 5G, и мы должны сделать выбор, который повлияет на жизнь нашего государства, предприятий и людей в следующие десятилетия. От этого выбора во многом зависит то, как мы будем работать, учиться и развлекаться в ближайшем будущем, и то, каким будет развитие местной экономики и культуры.

По словам руководителя по технологиям Telia, в данный момент очевидно, что и в Эстонии, и в мире есть люди, которые видят опасность в эксплуатации технологии 5G, поскольку ее новизна вызывает вопросы.

”При этом многие даже не знают, что частоты, которые запланированы в Эстонии для создания сетей и предложения услуг 5G, фактически уже использовались раньше и не являются новыми. К примеру, Telia уже в прошлом десятилетии предлагала те же самые частоты для предоставления интернет-услуг на базе технологии WiMax”, — отметил Виссе.

Учитывая все вышесказанное, Telia готова к сотрудничеству с государственными и научными учреждениями, чтобы провести различные измерения в местах тестирования технологии 5G, созданных Telia. В данный момент это студенческий городок TalTech, дом технологий Telia на улице Сыле и в Табасалу. Предприятие также готово предлагать поддержку своих технических экспертов.