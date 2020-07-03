03.07.2020, 13:10

Telia: мы готовы внести свой вклад в снижение страхов, связанных с 5G


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LogodFoto: Jaanus Lensment

Руководитель по технологиям Telia Eesti Андре Виссе подтвердил, что компания готова предпринять конкретные шаги во имя того, чтобы уменьшить страх населения перед новыми технологиями, в том числе в отношении 5G.

По словам Виссе, исторический опыт ведущего оператора связи в Эстонии показывает, что при введении в эксплуатацию каждого нового поколения мобильной связи — и 3G, и 4G и 5G, всегда находились как сторонники, так и противники обновлений.

”Технология в целом играет фундаментальную роль с точки зрения качества и комфорта нашей жизни. Тем не менее мы должны понимать, что и сейчас к новым технологиям, включая 5G, местами относятся с тем же страхом, который в прошлом испытывали перед вредом от микроволновых печей и телевизоров”, — сказал руководитель по технологиям Telia.

Он привел в пример активное развитие мобильного четвертого поколения 4G в Эстонии, которое началось в 2010 году. Теперь, 10 лет спустя, мобильным интернетом 4G пользуется подавляющая часть населения страны, он играет важную роль с точки зрения развития и функционирования всего общества.

Однако в 2020 году мы стоим на пороге эпохи нового поколения технологий, или 5G, и мы должны сделать выбор, который повлияет на жизнь нашего государства, предприятий и людей в следующие десятилетия. От этого выбора во многом зависит то, как мы будем работать, учиться и развлекаться в ближайшем будущем, и то, каким будет развитие местной экономики и культуры.

По словам руководителя по технологиям Telia, в данный момент очевидно, что и в Эстонии, и в мире есть люди, которые видят опасность в эксплуатации технологии 5G, поскольку ее новизна вызывает вопросы.

”При этом многие даже не знают, что частоты, которые запланированы в Эстонии для создания сетей и предложения услуг 5G, фактически уже использовались раньше и не являются новыми. К примеру, Telia уже в прошлом десятилетии предлагала те же самые частоты для предоставления интернет-услуг на базе технологии WiMax”, — отметил Виссе.

Учитывая все вышесказанное, Telia готова к сотрудничеству с государственными и научными учреждениями, чтобы провести различные измерения в местах тестирования технологии 5G, созданных Telia. В данный момент это студенческий городок TalTech, дом технологий Telia на улице Сыле и в Табасалу. Предприятие также готово предлагать поддержку своих технических экспертов.

Департамент здравоохранения подтвердил согласования по всем тестовым опорным станциям 5G, и проведенные департаментом измерения показали, что параметры электромагнитного поля установленных Telia тестовых станций 5G были гораздо ниже предусмотренной границы. И это при условии, что измерения проводились в непосредственной близости и опорная станция была запущена на полную мощность.

”Сегодня у Telia нет повода сомневаться в безопасности технологии 5G, и мы уверены, что наше общество может очень сильно выиграть с внедрением этой технологии. Кроме того, в выданном Рийгикогу заключении Академии наук сказано, что неразумно отказываться от новых возможностей, которые приносит с собой беспроводная технология 5G. Для нас важна устойчивая и разумная дигитализация. Поэтому — если мы имеем возможность внести свой вклад в снижение людских страхов и предрассудков перед новыми направлениями в технологиях, то мы с удовольствием это сделаем”, — добавил Виссе.

”Сейчас Эстония входит в число наиболее дигитализированных стран мира. Если бы у нас не было сегодняшних технических возможностей в виде всех своих сетей связи, электронных услуг и цифровых решений, то влияние вызванного коронавирусом кризиса на общество было бы гораздо более болезненным. Поэтому и в будущем важно развивать и продвигать новые технологии”, — сказал руководитель по технологиям Telia.

Telia с 2016 года готовится к внедрению технологии 5G в Эстонии. Уже осенью 2017 года на Цифровом саммите в Таллинне, одном из главных событий в период председательства Эстонии в ЕС, компания представила экскаватор с дистанционным управлением. В данный момент Telia Company открыла сеть 5G и приступила к предложению услуг связи нового поколения 5G в Финляндии, Норвегии и Швеции.

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