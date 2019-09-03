Tele2 установит в этом году 350 новых опорных станций

Руководитель технологического подразделения Tele2 Танел Сарри сказал, что в этом году предприятие инвестирует в Эстонии в работы по расширению зоны охвата интернета 4G и улучшению качества мобильной связи 3,2 миллиона евро.

«Наиболее значительные работы по строительству сети будут проведены в Южной Эстонии и в Харьюмаа, где в последние годы интенсивность использования мобильного интернета скачкообразно росла. В результате запуска новых опорных станций скорость мобильного интернета увеличилась например в центре Тарту, в Отепя, на берегу озера Пюхаярв, в отдельных районах Таллинна и во многих населенных пунктах поменьше», – сказал Сарри.

Из новых опорных станций 100 находятся в Южной Эстонии, 181 в Харьюмаа и Таллинне. Кроме того, создаются локальные решения для новых торговых центров, и повышается качество связи на крупных шоссейных дорогах. С помощью временных передвижных опорных станций мобильный оператор обеспечивал улучшение телефонной связи и доступа в интернет на различных многолюдных летних мероприятиях.