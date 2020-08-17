Tele2 приступает к совместной работе cо Startup Wise Guys по борьбе с киберпреступностью

”В настоящее время многие работают удаленно, в своем домашнем офисе. И особую актуальность приобретает осведомленность населения о том, как правильно, с точки зрения безопасности, вести себя в цифровом мире, — сообщил руководитель Tele2 Крис Роббинс. — Чтобы решить эту проблему, мы привлекли к совместной работе ведущих экспертов известного бизнес-акселератора Startup Wise Guys. Надеемся, с их помощью наши сотрудники и клиенты смогут больше узнать о кибербезопасности и связанных с нею угрозах”.

”Эстония относится к тем странам, где уже сформировалось цифровое общество, и весенняя коронавирусная эпидемия только способствовала его развитию. Сегодня главы предприятий должны со всей ответственностью осознавать: кибербезопасность относится к категории первостепенных проблем, которыми необходимо заниматься на уровне исполнительных руководителей, директоров и начальников среднего звена. Обязанность руководства — разработать требования политики кибербезопасности и обеспечить их неукоснительное соблюдение. А задача начальников подразделений — обучить подчиненных правилам киберзащиты и создать условия для повышения их информированности на эту тему, — отметила руководитель проекта Startup Wise Guys Дарья Огородник и уточнила также, что программа Wise Guys CuberNorth призвана поддержать инновационные идеи стартапов по борьбе с киберпреступностью путем их финансирования, руководства и развития. — Мы гордимся тем, что присоединимся в августе к команде Tele2 и сможем поделиться своим опытом по созданию первой линии защиты от киберпреступников на предприятиях”.

Основные темы месяца кибербезопасности: безопасность на работе и дома, кибермошенничество, информационная безопасность и защита бизнеса. В период 17 — 28 августа состоятся мастер-классы менторов из Tele2 и Startup Wise Guys, которые будут консультировать представителей стартапов по вопросам коммерческих рисков, торговли, маркетинга и информационных технологий.

”Для Tele2 очень важно, чтобы клиенты обращали внимание на риски, которые подстерегают их бизнес, и обладали всеми знаниями, необходимыми как для защиты себя, так и своих предприятий. Именно по этой причине мы пригласили участвовать в проекте также наших бизнес-клиентов”, — подчеркнул Роббинс. Одним из ключевых событий конца лета станет мастер-класс по киберзащите для бизнес-клиентов Tele2, который намечен на 25 августа. ”Мы искренне хотим всемерно поддерживать наших клиентов и надеемся, что наши мастер-классы помогут им снизить риски, связанные с коммерческой деятельностью”, — сказал в заключение руководитель Tele2.