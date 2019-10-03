TalTech и Kulinaaria получили научный грант на тестирование мобильных роботов

”Анализ производственных процессов Kulinaaria, длившийся полгода, выявил, что в производственной логистике будет разумно использовать мобильных роботов как на приеме сырья и транспортировке на производство, так и при транспортировке готовой продукции на склад. В ноябре мы начнем испытания мобильных роботов в производственном здании Kulinaaria, чтобы протестировать совместимость роботов с существующими процессами и системами в реальных условиях. Сотрудничество Таллиннского технического университета и Kulinaaria — яркий пример того, как наука и практическая предпринимательская деятельность оказывают взаимную поддержку и помогают развитию”, — пояснил директор института механики и промышленной техники TalTech профессор Кристо Карьюст.

”Мы планируем построить для Kulinaaria завод будущего, и для этого мы вместе с TalTech занимаемся поиском наилучших вариантов умного производства. Сейчас мы строим новое производственное здание, которое увеличит площадь производственного комплекса вдвое: до 8000 квадратных метров. На настолько крупном производстве эффективный транспорт имеет крайне важное значение, чтобы пути движения продукции были продуманными и оптимальными, но в то же время экологичными и эргономичными. Если будет достигнута желаемая эффективность пилотного проекта, то Kulinaaria внедрит мобильных роботов в производственном здании, строительство которого будет завершено в следующем году”, — сказал руководитель Kulinaaria Андрес Хейнвер.