17.12.2019, 20:50

Стриминговая война в Эстонии: рынок уже заполнен или только набирает обороты?

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Стриминговая война в Эстонии: рынок уже заполнен или только набирает обороты?
AP

Конкуренция на рынке потоковых видеосервисов (вещательные услуги в интернете) ужесточается. Компания Disney запускает стриминг-платформу Disney+. Корпорация Apple в начале ноября запустила глобальный стримингового сервиса Apple TV+ с эксклюзивным контентом, доступным более чем в сотне стран. А как обстоят дела в Эстонии?

Новые международные видеосервисы заберут контент у платформы Netflix, которая последние годы была лидером на рынке, пишет euronews.com. У неё сейчас 150 миллионов подписчиков. В следующем году у Netflix появятся новые конкуренты — весной на рынок выйдут стриминговые платформы HBO Max, которую готовит телекоммуникационная компания AT&T и Peacock от NBCUniversal.

При этом Netflix повышает стоимость подписки, а конкуренты предлагают более дешевые абонементы, версия Peacock с рекламой и вовсе будет бесплатной. Но эксперты говорят, что цены повысятся после того как пользователи привыкнут к новым сервисам.

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Что происходит в Эстонии?

Хотя кажется, что в Эстонии из-за размеров нашей страны и местного рынка настоящие войны на рынке стриминга вспыхнуть не могут, последнее развитие событий показывает, что подобная опасность вполне существует. Хотя большей части содержания, из-за которого постоянно идут споры, у нас нет, и здесь помимо зарубежных платформ, действует целая группа стриминговых сервисов.

Кроме того, что некоторые телекоммуникационные фирмы (Telia, Elisa) и медийные компании (Kanal 2, ERR) стали предлагать телекартинку или возможность просматривать передачи по телефону или компьютеру, возникли несколько первых отечественных платформ, предназначенных исключительно для интернет-трансляции сериалов и фильмов.

В этом месяце начали работу как платформа Videolink, созданная в сотрудничестве специализирующихся на фильмах A-One Films, BestFilm, Estinfilm, Menufilmid ja Must Käsi, так и сервис Netikino, объединяющий продукцию компаний Eesti Filmi Instituut, Apollo Film Productions, Allfilm, Kinoteatr, Kuukulgur, Tallifornia ja Kinofilm.

Если у первой группы в наличии относительно небольшой запас, и тон там задает зарубежная продукция, то платформа Netikino сосредоточилась на эстонских фильмах. Последняя предлагает как старую добрую классику, так и новые кинохиты. Хотя и там выбор не очень большой, в настоящий момент немногим более 50 фильмов.

Просмотр каждого фильма на Videolink обойдется в 3 евро, фильм можно посмотреть в течение 48 часов. Такие же условия продажи действуют и на платформе Netikino, но стоимость фильмов там зависит от конкретно выбранной ленты.

Еще один сильный конкурент

В декабре на тропу оказания стриминговых услуг вышел еще одно предприятие — TV3 Grupp, которое открыло в странах Балтии самый большой сервис Go3. Он аккумулировал свыше 40 телеканалов, 700 фильмов и сериалов, а также спортивные трансляции. Все это можно смотреть на различных устройствах — телефонах, компьютерах и смарт-телевизорах.

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