Стриминговая война в Эстонии: рынок уже заполнен или только набирает обороты?

Новые международные видеосервисы заберут контент у платформы Netflix, которая последние годы была лидером на рынке, пишет euronews.com. У неё сейчас 150 миллионов подписчиков. В следующем году у Netflix появятся новые конкуренты — весной на рынок выйдут стриминговые платформы HBO Max, которую готовит телекоммуникационная компания AT&T и Peacock от NBCUniversal.

При этом Netflix повышает стоимость подписки, а конкуренты предлагают более дешевые абонементы, версия Peacock с рекламой и вовсе будет бесплатной. Но эксперты говорят, что цены повысятся после того как пользователи привыкнут к новым сервисам.

Что происходит в Эстонии?

Хотя кажется, что в Эстонии из-за размеров нашей страны и местного рынка настоящие войны на рынке стриминга вспыхнуть не могут, последнее развитие событий показывает, что подобная опасность вполне существует. Хотя большей части содержания, из-за которого постоянно идут споры, у нас нет, и здесь помимо зарубежных платформ, действует целая группа стриминговых сервисов.

Кроме того, что некоторые телекоммуникационные фирмы (Telia, Elisa) и медийные компании (Kanal 2, ERR) стали предлагать телекартинку или возможность просматривать передачи по телефону или компьютеру, возникли несколько первых отечественных платформ, предназначенных исключительно для интернет-трансляции сериалов и фильмов.