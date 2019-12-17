Стриминговая война в Эстонии: рынок уже заполнен или только набирает обороты?

В этом месяце начали работу как платформа Videolink, созданная в сотрудничестве специализирующихся на фильмах A-One Films, BestFilm, Estinfilm, Menufilmid ja Must Käsi, так и сервис Netikino, объединяющий продукцию компаний Eesti Filmi Instituut, Apollo Film Productions, Allfilm, Kinoteatr, Kuukulgur, Tallifornia ja Kinofilm.
Если у первой группы в наличии относительно небольшой запас, и тон там задает зарубежная продукция, то платформа Netikino сосредоточилась на эстонских фильмах. Последняя предлагает как старую добрую классику, так и новые кинохиты. Хотя и там выбор не очень большой, в настоящий момент немногим более 50 фильмов.
Просмотр каждого фильма на Videolink обойдется в 3 евро, фильм можно посмотреть в течение 48 часов. Такие же условия продажи действуют и на платформе Netikino, но стоимость фильмов там зависит от конкретно выбранной ленты.
Еще один сильный конкурент
В декабре на тропу оказания стриминговых услуг вышел еще одно предприятие — TV3 Grupp, которое открыло в странах Балтии самый большой сервис Go3. Он аккумулировал свыше 40 телеканалов, 700 фильмов и сериалов, а также спортивные трансляции. Все это можно смотреть на различных устройствах — телефонах, компьютерах и смарт-телевизорах.
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