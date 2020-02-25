Статистика: какие телефоны популярнее в Эстонии — Android или iOS?

Сеть Elisa огромна и обширна, она покрывает 99 процентов территории Эстонии и активно развивается с первых лет после восстановления государственной независимости. С каждым годом, по мере появления новых технологий, сетевая статистика значительно меняется.

Руководитель подразделения частных клиентов Elisa Андрус Хийепуу отметил, что в сети компании одновременно активны свыше 3300 различных моделей сетевых устройств. ”На первом месте по количеству, разумеется, всевозможные телефоны. Преобладают смартфоны, кнопочные телефоны и рутеры, также присутствуют планшеты, модемы и различные модули связи”.

60 процентов из этих смартфонов работают на операционной системе Android, еще 20 процентов — на iOS. ”В сети Elisa представлено более 3 тысяч разных моделей телефонов. Среди них доминирует продукция Samsung. Далее идут телефоны Apple и Huawei, потом — Xiaomi, OnePlus и Nokia”, уточнил Андрус Хийепуу.

Самый старый аппарат в сети Elisa был произведен в 1992 году. Также встречаются отдельные экземпляры всех последующих годов производства. ”77 процентов устройств в нашей сети не старше пяти лет. Больше используемых аппаратов было произведено в 2018 году”, — добавил руководитель подразделения частных клиентов.

Наиболее популярные модели в сети Elisa — продукция Apple, при этом самым популярным производителем остается Samsung. ”В последнее время существенно снижаются цены на предыдущие модели iPhone, поэтому потребители продолжают их покупать. Рейтинг продаж свидетельствует о том, что iPhone 7 был одним из самых продаваемых телефонов в прошлом году”.