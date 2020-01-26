26.01.2020, 14:14

Специалисты призывают жителей Эстонии очистить свои смарт-устройства от мусора

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EST
Evelyn Mikomägi
Foto: Tanel Meos

31 января в Эстонии вновь пройдёт День цифровой уборки, в ходе которого различные предприятия, учреждения и тысячи людей очистят свои смарт-устройства и ИТ-системы от цифрового мусора. Приглашаем всех желающих присоединиться ко Дню цифровой уборки!

”В последний день января Telia снова приглашает все предприятия, учреждения, организации и частных лиц принять участие в Дне цифровой уборки, цель которого — привести в порядок свою цифровую жизнь и удалить с различных устройств всю ненужную информацию, которая со временем превратилась в цифровой мусор и шум”, — сказал руководитель подразделения бизнес-клиентов Telia Eesti Тармо Кярсна.

Все люди и организации, желающие принять участие в цифровой уборке, могут зарегистрироваться на сайте Дня цифровой уборки https://koristuspaev.digitark.ee/ru. ”Я призываю все заинтересованные стороны сообщить о себе, поскольку чем больше участников, тем большее количество цифрового мусора мы сможем вместе удалить”, — добавил Кярсна, по словам которого на странице регистрации также можно указать, в каком объеме каждый из участников удалит цифровой мусор.

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В этом году в Дне цифровой уборки примет участие целый ряд известных предприятий, организаций и учреждений, таких как Всемирный день уборки, Eesti Energia, Департамент статистики, Спасательный департамент, Департамент шоссейных дорог, Тартуский университет, TalTech, SEB, Фестиваль мнений, Elektrilevi, Студенческие дни Тартуского университета, Союз работников образования Эстонии, Mobilab, Telia Eesti и многие другие.

Владелец услуги цифрового рабочего места Eesti Energia Никита Скицко отметил, что День цифровой уборки представляет собой отличную возможность один раз в год пересматривать собственный цифровой мир и приводить его в порядок. ”При быстром темпе жизни сложно найти время для наведения порядка, и поэтому, очевидно, у всех нас есть старые вещи, которые мешают повседневной работе. Мы рады, что под руководством Telia создана такая инициатива, которая помогает позаботиться и о цифровом мусоре”, — сказал Скицко.

День цифровой уборки имеет реальную пользу, поскольку удаление цифрового мусора освобождает в смарт-устройствах место для хранения данных, ускоряет работу устройств и в результате экономит ценное время. С другой стороны, удаление бесполезно хранящегося цифрового контента помогает непосредственно уменьшить выбросы CO2. Было подсчитано, что на доставку миллиардов спам-сообщений каждый день затрачивается такое же количество энергии, как на два миллиона американских жилищ, причем эта рассылка производит такое же количество парниковых газов, как и 3 миллиона автомобилей.

31 января работники Telia могут посвятить подходящую им часть рабочего дня уборке файлов, электронной почты и контактов, имеющихся на их компьютерах и телефонах.

Первый общеэстонский День цифровой уборки был проведен в январе 2019 года, когда в ходе данного мероприятия был удален приблизительно один петабайт (т. е. миллион гигабайт) цифрового мусора. Согласно статье Lifewire.com, это равноценно цифровой информации, содержащейся примерно на 1,5 млн компакт-дисков. Или же примерно такое же количество, которое ежедневно затрачивается на сохранение более чем 4000 цифровых фотографий на протяжении всей жизни человека.

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