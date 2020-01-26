Специалисты призывают жителей Эстонии очистить свои смарт-устройства от мусора

Владелец услуги цифрового рабочего места Eesti Energia Никита Скицко отметил, что День цифровой уборки представляет собой отличную возможность один раз в год пересматривать собственный цифровой мир и приводить его в порядок. ”При быстром темпе жизни сложно найти время для наведения порядка, и поэтому, очевидно, у всех нас есть старые вещи, которые мешают повседневной работе. Мы рады, что под руководством Telia создана такая инициатива, которая помогает позаботиться и о цифровом мусоре”, — сказал Скицко.
День цифровой уборки имеет реальную пользу, поскольку удаление цифрового мусора освобождает в смарт-устройствах место для хранения данных, ускоряет работу устройств и в результате экономит ценное время. С другой стороны, удаление бесполезно хранящегося цифрового контента помогает непосредственно уменьшить выбросы CO2. Было подсчитано, что на доставку миллиардов спам-сообщений каждый день затрачивается такое же количество энергии, как на два миллиона американских жилищ, причем эта рассылка производит такое же количество парниковых газов, как и 3 миллиона автомобилей.
31 января работники Telia могут посвятить подходящую им часть рабочего дня уборке файлов, электронной почты и контактов, имеющихся на их компьютерах и телефонах.
Первый общеэстонский День цифровой уборки был проведен в январе 2019 года, когда в ходе данного мероприятия был удален приблизительно один петабайт (т. е. миллион гигабайт) цифрового мусора. Согласно статье Lifewire.com, это равноценно цифровой информации, содержащейся примерно на 1,5 млн компакт-дисков. Или же примерно такое же количество, которое ежедневно затрачивается на сохранение более чем 4000 цифровых фотографий на протяжении всей жизни человека.
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