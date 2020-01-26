Специалисты призывают жителей Эстонии очистить свои смарт-устройства от мусора

”В последний день января Telia снова приглашает все предприятия, учреждения, организации и частных лиц принять участие в Дне цифровой уборки, цель которого — привести в порядок свою цифровую жизнь и удалить с различных устройств всю ненужную информацию, которая со временем превратилась в цифровой мусор и шум”, — сказал руководитель подразделения бизнес-клиентов Telia Eesti Тармо Кярсна.

Все люди и организации, желающие принять участие в цифровой уборке, могут зарегистрироваться на сайте Дня цифровой уборки https://koristuspaev.digitark.ee/ru. ”Я призываю все заинтересованные стороны сообщить о себе, поскольку чем больше участников, тем большее количество цифрового мусора мы сможем вместе удалить”, — добавил Кярсна, по словам которого на странице регистрации также можно указать, в каком объеме каждый из участников удалит цифровой мусор.

В этом году в Дне цифровой уборки примет участие целый ряд известных предприятий, организаций и учреждений, таких как Всемирный день уборки, Eesti Energia, Департамент статистики, Спасательный департамент, Департамент шоссейных дорог, Тартуский университет, TalTech, SEB, Фестиваль мнений, Elektrilevi, Студенческие дни Тартуского университета, Союз работников образования Эстонии, Mobilab, Telia Eesti и многие другие.