Специалист по кибербезопасности об э-обучении: ученикам навязывают слишком много компьютерных программ одновременно

В ходе видеолекции, созданной в рамках программы цифрового образования Цифрового IQ компании Samsung, Лоренц объяснила, что в первые дни вынужденного онлайн-обучения, многие учителя стали использовать учебные среды и приложения, которые они сами считали лучшими. Для учащихся и родителей это, однако, означало, что необходимо было создавать новые аккаунты в самых разных учебных средах, и затем изучать возможности их использования.

”Из 550 школ Эстонии всего примерно в 100 в настоящее время выбор сред обучения решается, так сказать, централизованным образом. В других же ситуация такова, что, например, у учителя есть три любимые программы, которые он использует со своими учениками. Однако у одного ученика может быть до 10 учителей, и, если каждый из них предложит по три новые программы, это создаст невероятную путаницу, потребует дополнительного времени для освоения программ и затруднит спокойное выполнение школьной работы”, — отметила Лоренц.

Кроме того, каждая новая учетная запись, каждый новый пароль и сайт представляют собой больший риск для безопасности, создавая предпосылки для, например, утечки данных, попадания данных в чужие руки или просто для фишинга паролей.

По словам Лоренц, весенний опыт онлайн-обучения показал, что школы и учителя были более эффективны, если не спешили использовать сразу все новые программы. Лучше начать с одной среды, такой как Google Docs, Google Education, Moodle или Office 365, а затем при необходимости добавлять новые.

”У нас произошла цифровая революция, у нас есть технологии, компьютеры и Интернет, но этого недостаточно. Теперь нам также нужны система и среды, которые помогут объединить все это и сделать процесс обучения полноценным, — сказала Лоренц. — Учителя должны громко рассказывать о своих потребностях и мечтах, чтобы об этом знали чиновники от образования. Если мы ничего не говорим, то и государство помочь не может. Онлайн-обучение, вероятно, никуда не денется, а это значит, что мы должны начать обращать на него больше внимания и тщательнее продумывать свою деятельность”.