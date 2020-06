SpaceX вывела на орбиту еще 58 интернет-спутников Starlink

Американская технологическая компания SpaceX сообщила об успешном запуске новой миссии по отправке на низкую околоземную орбиту интернет-спутников. В субботу, 13 июня, с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) стартовала ракета-носитель Falcon 9 с 58 микроспутниками Starlink и тремя аппаратами SkySat американской компании Planet Labs с портативными телескопом и камерой для мониторинга поверхности Земли.

Спустя приблизительно девять минут после запуска первая ступень ракеты-носителя была посажена на платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантическом океане у побережья штата Южная Каролина.

Нынешний запуск спутников Starlink стал девятым по счету. Теперь число микроспутников на орбите в рамках развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink доведено до 538. Компания Илона Маска планирует развернуть орбитальную группировку таких аппаратов для создания глобальной сети, которая обеспечит жителей планеты широкополосным интернетом в любой точке земного шара. Помимо SpaceX разместить на орбите группировки спутников для глобального интернет-покрытия стремится целый ряд компаний, в том числе OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon.

