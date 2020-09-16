Созданное эстонской компанией решение цифровых платежей признано лучшим в мире

Всего в финал конкурса PayTech Awards 2020 вышли 70 разработчиков финансовых технологий и проектов в 18 категориях. Компания EveryPay представила на конкурсе нескольких всемирно известных разработчиков финансовых технологий.

По словам исполнительного директора EveryPay Лаури Тедера, успешное платежное решение уже широко используется в крупнейших банках Эстонии и стран Балтии. ”Конечный клиент, вероятно, даже не заметит нашего продукта — в отношении современных электронных платежей существует безоговорочное предположение, что все будет работать гладко и без сбоев. Преимущества выигравшего конкурс платежного решения EveryPay — простота использования, безопасность, инновационные дополнительные возможности и простота внедрения”, — сказал Тедер.

Исполнительный директор EveryPay отметил, что в настоящее время компания сосредоточена на международной экспансии и экспорте своего платежного решения в другие европейские страны. ”Признание, пришедшее с получением этого титула, дает хорошую возможность представить наши услуги за пределами стран Балтии”, — сказал Тедер.

PayTech Awards — ежегодный конкурс, призванный отметить качество и инновации в области платежных и финансовых ИТ-решений. Конкурс организован FinTech Futures — глобальной цифровой платформой, предоставляющей новости, аналитику, комментарии экспертов и другую информацию в области финансовых технологий.

EveryPay AS, начавшая деятельность в 2014 году в качестве стартапа, сегодня превратилась в крупнейшую действующую в сфере цифровых платежных решений технологическую компанию Эстонии. Разработанная EveryPay платформа цифровых платежей представляет собой безопасный и удобный облачный сервис, который от имени предприятий управляет данными карт и онлайн-платежами, тем самым снижая риски и затраты в связи с обработкой платежей. Платежное решение EveryPay используют ведущие банки Эстонии и стран Балтии: LHV, SEB и Swedbank.