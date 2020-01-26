Советы эстонского эксперта: как создать уникальный пароль и надежно его сохранить

Одним из запоминающихся способов для составления паролей является так называемый метод предложения. Пароль, составленный таким методом, можно адаптировать в зависимости от веб-браузера или приложения, где человек регистрируется пользователем, и таким образом пароль также лучше запоминается. Например, если вы регистрируетесь пользователем в социальной сети, то придумайте предложение, где в нем было бы название данного веб-браузера, несколько цифр, и выберите, какие слова начинаются с заглавной буквы.

Например, Мой сверхСекретный пароль Социальной Сети faceBook 02. декабря.

Из этого предложения возьмем первые и заглавные буквы всех слов и получим в итоге МсСпССfB02.д, что и образует довольно хороший и сложный пароль длиной 12 знаков. Конечно же, предложения могут отличаться, и каждый может составить аналогичным образом пароль, который будет полностью уникальным, легко запоминающимся и, что самое главное, трудно угадываемым.

Например, можно составить предложение для пароля в Swedbank ”Мой сверхСекретный пароль для интернет-Банка SwedBank 02. декабря” и предложение для пароля в банке Luminor ”Мой сверхСекретный пароль для интернет-Банка Luminor 02. декабря”, которые дают разные пароли, но которые легко запомнить.

Выступая с речью на одном семинаре для предприятий, я привел аналогичный пример, но фразой было ”Я Очень Красивая девочка”. Позднее выяснилось, что довольно приличная часть женщин использовала именно эту фразу, что, разумеется, не было хоть сколько-то безопасным, и поэтому я как раз советую каждому составить для себя уникальное предложение.

Используйте администратор паролей

Если вы желаете, чтобы пароли были более надежными, а ваша жизнь проще, стоит использовать администратор паролей, как например LastPass, 1password или Dashlane. Администраторы паролей — это программы, смарт-приложения и приложения веб-браузера, которые генерируют сложные пароли и сохраняют их в зашифрованном виде на защищенном сервере. В дальнейшем вам нужно помнить только один пароль, по которому можно войти в администратор паролей, и непременно рекомендуется для входа в администратор активировать также двухступенчатую проверку подлинности.

Но если вы не желаете пользоваться коммерческим программным обеспечением, то имеются также и бесплатные приложения, например Keepass. В нем пользователь может выбрать, куда сохраняется его пароль, и тем самым уменьшить риск утечки пароля, поскольку сайты администраторов паролей представляют интерес для киберпреступников.

Используйте двухступенчатую проверку подлинности