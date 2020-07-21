Советы эстонского эксперта: как повысить скорость мобильного интернета, если там, где вы отдыхаете, слабый прием?

”Сначала с телефона следует снять любые чехлы, способные повлиять на качество связи. Особенно важно сделать это, если речь идет о каком-то более толстом промышленном или туристическом чехле. Общее правило заключается в том, что нужно максимально облегчить путь сигнала с мачты связи до вашего телефона”, — сказал Копсо.

Кроме того, убедитесь, что вы не закрываете полосы антенны телефона. Обычно это пластиковые полоски на задней панели устройства, которые отличаются цветом от остальной поверхности телефона.

Для обеспечения лучшей скорости интернета также можно изменить свое местоположение. Например, если человек находится в многоэтажном здании, стоит перейти на этаж повыше, поскольку сигнал там обычно лучше. По возможности в здании следует держаться ближе к окнам, так как через стекло сигналу пройти легче, чем через каменную стену. ”Лучший вариант — вообще выйти на улицу, поскольку там для сигнала нет никаких препятствий”, — добавил Копсо.

Вы также можете узнать у мобильного оператора, где именно находится ближайшая к пользователю мачта связи, и в здании стараться находиться ближе к мачте.



Проверьте настройки телефона

Если все препятствия между телефоном и мобильной мачтой устранены, но качество интернета остается низким, стоит проверить настройки телефона. Первое и самое простое решение — включить секунд на двадцать авиарежим. Он на время отключает функции телефона, что иногда может решить возникшие проблемы.

”Если это не сработает, стоит сделать телефону классический перезапуск. Звучит просто, но выключение и включение устройства иногда решает больше проблем, чем можно было бы подумать”, — сказал Копсо.

Также следует проверить настройки сети в телефоне. Например, чтобы на устройстве не был включен какой-либо режим экономии передачи данных по интернету — такой режим может заметно ограничивать скорость. На телефонах Samsung его можно найти в настройках мобильного интернета.