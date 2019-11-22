Советы эксперта: как повысить безопасность своего мобильного телефона

Наряду с обычными кибербезопасностью и кибергигиеной, сегодня все больше внимания уделяется смарт-устройствам в наших карманах, поскольку именно в них содержится большая часть нашей повседневной жизни.

Умелый хакер может добыть из незащищенного мобильного телефона огромное количество информации. Многие производители уделяют все больше внимания тому, чтобы в их устройствах использовались максимально безопасные, удобные и простые в обращении решения безопасности, а повышением осведомленности людей в этой связи занимаются и на государственном уровне. Например, Департамент государственных инфосистем недавно запустил посвященную кибербезопасности кампанию, цель которой – информировать о потенциальных угрозах людей старшего возраста. Компания же Samsung этой осенью занимается обучением дигитальной премудрости школьников при помощи программы Цифрового IQ учащихся.

Что же еще можно сделать, когда 2-ступенчатая система авторизации уже давно установлена, пароль представляет собой последовательность из 37 произвольных символов, а вместо отпечатка пальца отсканирован большой палец ноги (до него же хакеры не доберутся!)?

Инструктор по продукции Samsung Eesti Рихо Копсо делится советами о том, как вывести свою безопасность на качественно новый уровень: