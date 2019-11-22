Советы эксперта: как повысить безопасность своего мобильного телефона

Все больше наших данных перемещается в смарт-устройства, но насколько же хорошо эти столь важные устройства защищены от злоумышленников, и что можно сделать, если вы подозреваете, что правительство или – что еще хуже, супруг или супруга – шпионят за вами?
Наряду с обычными кибербезопасностью и кибергигиеной, сегодня все больше внимания уделяется смарт-устройствам в наших карманах, поскольку именно в них содержится большая часть нашей повседневной жизни.
Умелый хакер может добыть из незащищенного мобильного телефона огромное количество информации. Многие производители уделяют все больше внимания тому, чтобы в их устройствах использовались максимально безопасные, удобные и простые в обращении решения безопасности, а повышением осведомленности людей в этой связи занимаются и на государственном уровне. Например, Департамент государственных инфосистем недавно запустил посвященную кибербезопасности кампанию, цель которой – информировать о потенциальных угрозах людей старшего возраста. Компания же Samsung этой осенью занимается обучением дигитальной премудрости школьников при помощи программы Цифрового IQ учащихся.
Что же еще можно сделать, когда 2-ступенчатая система авторизации уже давно установлена, пароль представляет собой последовательность из 37 произвольных символов, а вместо отпечатка пальца отсканирован большой палец ноги (до него же хакеры не доберутся!)?
Инструктор по продукции Samsung Eesti Рихо Копсо делится советами о том, как вывести свою безопасность на качественно новый уровень:
- Telegram. Бесплатный мессенджер, похожий на WhatsApp, но обеспечивающий более высокий уровень безопасности. Сообщения шифруются, при желании каждую беседу можно защитить отдельным паролем и добавить «таймер самоуничтожения», чтобы сообщения сами удалялись спустя определенное время. Как в шпионском фильме.
- CM Security AppLock. Это приложение позволяет задать отдельные PIN-коды для всех установленных в телефоне приложений и настроек. Например, паролями можно защитить передачу данных, подключение к WiFi и т.п.
- Samsung Knox. Установленная в устройствах Samsung система безопасности, позволяющая шифровать находящиеся в телефоне данные, файлы, фотографии и прочее, и, образно выражаясь, разделяющая все программы на части, чтобы в случае атаки под угрозой не оказалось все содержимое устройства. Это решение рекомендуют и используют государственные учреждения.
- Kyms. Это хитрое приложение выглядит, как обычный калькулятор, но после ввода правильной цифровой комбинации оно открывает доступ к зашифрованной папке, где можно хранить секретные фотографии и видеоролики.
- DuckDuckGo. Когда вы ищете что-либо в Интернете, ваши запросы, история поиска и файлы cookie часто оказываются на каких-то сторонних сайтах. DuckDuckGo позаботится о том, чтобы эти данные нигде не сохранялись, и никто не смог узнать о том, что недавно вы искали ответ на неловкий вопрос «Как варить яйца?».
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