Сотрудник российского магазина поиграл дома в новую игру. Результат – миллионный штраф фирме и увольнение

Согласно письму, которое отправила сотрудникам ”М.Видео” менеджер по развитию продаж Наталья Завьялова, кладовщика увольняют, а кроме штрафа компания ”понесла репутационные потери”. Она попросила директоров перенести копии игры в недоступное для их подчиненных место.

Официально игра Хидэо Кодзимы Death Stranding выйдет 8 ноября. Недавно он показал почти целый час геймплея, где раскрыл основные, но далеко не все его особенности. Версия игры для персональных компьютеров выйдет летом 2020 года.