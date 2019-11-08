Сотрудник российского магазина поиграл дома в новую игру. Результат – миллионный штраф фирме и увольнение

Кладовщик одного из магазинов сети ”М.Видео” в России забрал домой физическую копию игры Death Stranding, чтобы поиграть в нее на своей Play Station 4, но после этого всю сеть оштрафовали на миллион рублей, сообщает Sports.ru.
Согласно письму, которое отправила сотрудникам ”М.Видео” менеджер по развитию продаж Наталья Завьялова, кладовщика увольняют, а кроме штрафа компания ”понесла репутационные потери”. Она попросила директоров перенести копии игры в недоступное для их подчиненных место.
Официально игра Хидэо Кодзимы Death Stranding выйдет 8 ноября. Недавно он показал почти целый час геймплея, где раскрыл основные, но далеко не все его особенности. Версия игры для персональных компьютеров выйдет летом 2020 года.
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