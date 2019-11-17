Сооснователь "Википедии" запустил новую соцсеть без рекламы

Как и в других популярных соцсетях, в WT: Social можно публиковать различные материалы и обсуждать их в комментариях. Лента новостей в WT: Social формируется в хронологическом порядке (алгоритмы не отдают предпочтение активно обсуждаемым материалам), а пользователи могут редактировать большую часть контента на сайте, как в "Википедии".

По замыслу создателя, новая соцсеть будет финансироваться благодаря пожертвованиям пользователей, что позволит отказаться от рекламы. Уэйлс отметил, указал, что сервис предназначен для нового поколения, которое готово платить за "значимый" контент. Среди компаний, которые используют такую модель для монетизации, он перечислил сервисы Netflix и Spotify, а также газету The New York Times, пишет TJ.

"Людям надоело это барахло", — сказал Уэйлс, имея в виду контент соцсетей, которые существуют за счет рекламы. Бороться с фейками, по его мнению, должны не модераторы, а само сообщество, пишет "Роскомсвобода".

Запуск WT: Social состоялся в октябре. Сейчас к этой соцсети можно присоединиться по приглашению или после оформления подписки стоимостью 13 долларов в месяц (годовая подписка обойдется в 100 долларов). За месяц работы WT: Social число пользователей превысило 50 тыс. человек, а в перспективе Уэйлс рассчитывает увеличить аудиторию до 50-500 млн пользователей.