Смотрите, какие скорости предлагают сети 5G в разных странах

В общей сложности Opensignal в своем обзоре сравнивает входящие скорости, предлагаемые сетями 4G и 5G в 12 разных странах, и сравнивает данные из США, Голландии, Германии, Великобритании, Гонконга, Швейцарии, Кувейта, Канады, Тайваня, Австралии, Южной Кореи и Саудовской Аравии.

Во всех этих странах сравнивались входящие скорости в сетях 4G и 5G. Выяснилось, что предлагаемые сетями 5G скорости в 1,4–14,3 раза выше, чем скорости, предлагаемые сетями 4G.

Наименьшая разница между скоростями 5G и 4G наблюдается, например, в Голландии, где средняя скорость загрузки составляет 57,4 Мбит/с в сетях 4G и 79,2 Мбит/с в сетях 5G. Однако самая большая, а именно 14,3-кратная разница была показана в Саудовской Аравии, где средняя скорость 4G составляет всего 28,9 Мбит/с, а в случае 5G она достигает 414,2 Мбит/с.

Комментируя анализ Opensignal, технический директор Telia Eesti Андре Виссе сказал, что разработка 5G во многих странах все еще находится в зачаточном состоянии, поэтому предлагаемые этой технологией средние скорости по-прежнему сильно различаются от страны к стране.

В то же время Виссе признал, что сегодня, к сожалению, и в Эстонии государство заняло позицию, согласно которой планируется разделить частотный ресурс 5G между участниками рынка так, что конечные потребители не смогут использовать реальный потенциал технологии 5G.

«Исходя из политических соображений, принимаются решения, которые создадут ситуацию, где ни один оператор не получит достаточное количество частотных ресурсов для открытия качественной сети 5G в Эстонии. Именно это и произошло в Латвии, где каждому оператору был выделен частотный ресурс 50 МГц, и ни один оператор не видел экономической целесообразности в открытии сети 5G, поскольку пользовательский опыт для клиентов был бы эквивалентен сети 4G. Это аналогично четырехполосному шоссе, которое позволяет двигаться со скоростью 120 км/ч, но вместо этого на нем установлено ограничение скорости 50 км/ч», – пояснил Виссе и добавил, что для нормального функционирования сети 5G рекомендуется выделять по 80-100 МГц на оператора.