Skype, Viber ja WhatsAPP должны будут встать в Эстонии на учет

"Поставщик завязанной на телефонный номер услуги должен будет подавать о своей деятельности экономическое уведомление", — подтвердила изданию Forte пресс-секретарь министерства Лаура Лаастер.

Соответствующим образом будет изменен закон об электронной связи, целью изменений является защита пользователей при получении так называемых ОТТ-услуг.

Технология OTT (аббр. от англ. Over the Top) — метод предоставления видеоуслуг через Интернет. Термин OTT означает доставку видеосигнала от провайдера контента на устройство пользователя (приставку, компьютер, мобильный телефон) по сетям передачи данных, часто без прямого контакта с оператором связи, в отличие от традиционных услуг IPTV.

"Для того, чтобы гарантировать права потребителей OTT-услуг так же, как и в случае традиционных услуг связи, понятие "услуга связи" будет расширена таким образом, чтобы под услугой связи подразумевались и ОТТ-услуги. В результате все предприниматели на рынке электронной связи будут находится в равных условиях и подчиняться одной регуляции", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В случае принятия поправки у завязанных на телефонные номера приложений появится обязанность подробно информировать потребителя об условиях предоставления услуги. Тем самым права потребителя будут надежнее защищены.