03.03.2020, 17:11

Skype, Viber ja WhatsAPP должны будут встать в Эстонии на учет

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Айвар Пау, Forte.ee
EST
Skype, Viber ja WhatsAPP должны будут встать в Эстонии на учет
Scanpix, Reuters

Министерство экономики и коммуникаций подготовило поправку в законодательство, которая введет обязанность регистрировать в Эстонии свою деятельность мобильным приложениям таким же образом, как это делают все местные телекоммуникационные предприятия.

"Поставщик завязанной на телефонный номер услуги должен будет подавать о своей деятельности экономическое уведомление", — подтвердила изданию Forte пресс-секретарь министерства Лаура Лаастер.

Соответствующим образом будет изменен закон об электронной связи, целью изменений является защита пользователей при получении так называемых ОТТ-услуг.

Технология OTT (аббр. от англ. Over the Top) — метод предоставления видеоуслуг через Интернет. Термин OTT означает доставку видеосигнала от провайдера контента на устройство пользователя (приставку, компьютер, мобильный телефон) по сетям передачи данных, часто без прямого контакта с оператором связи, в отличие от традиционных услуг IPTV.

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"Для того, чтобы гарантировать права потребителей OTT-услуг так же, как и в случае традиционных услуг связи, понятие "услуга связи" будет расширена таким образом, чтобы под услугой связи подразумевались и ОТТ-услуги. В результате все предприниматели на рынке электронной связи будут находится в равных условиях и подчиняться одной регуляции", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В случае принятия поправки у завязанных на телефонные номера приложений появится обязанность подробно информировать потребителя об условиях предоставления услуги. Тем самым права потребителя будут надежнее защищены.

При этом в случае безномерных приложений для общения (наподобие Messenger), никаких изменений не предвидится.

"У поставщика услуги будет только обязанность уведомления о том, что он оказывает в Эстонии такого рода услугу. Никаких разрешений не требуется", - добавила Лаастер.

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