Скоро выйдет русский перевод квеста Disco Elysium — эстонской компьютерной игры, покорившей мир

Игра была разработана студией ZA/UM, во главе которой стоят Каур Кендер и Роберт Курвитс. Игра основана на романе Курвитса "Püha ja õudne lõhn". На ее создание ушло пять лет.

Главным редактором русской локализации станет переводчица и иллюстратор Александра Голубева. Это отличная новость даже для тех, кто хорошо знает английский, потому что объем текста, который необходим для прохождения игры, одолеть довольно трудно. Игра уже вышла для Windows и MacOS, в будущем разработчики обещают версии для Nintendo Switch и консолей.

Конкретную дату выхода русской версии Disco Elysium пока не объявили, но ее определенно стоит ждать. "Медуза" объясняет, чем так хороша эта игра.

Disco Elysium — не просто видеоигра, а литературное произведение колоссального объема: отвечая на вопрос поклонника в твиттере, разработчики из эстонской студии ZA/UM сказали, что всего в игре больше миллиона слов описаний и диалогов (это примерно две ”Войны и мира” или все семь томов ”Гарри Поттера”). За один раз, конечно, вам их все не покажут: из-за многообразия ответвлений сюжета и разных концовок Disco Elysium надо пройти как минимум трижды, выбирая другие диалоговые опции и пути прохождения, чтобы прочесть хотя бы половину из этого миллиона.

Если сравнивать геймплей с очевидными предшественниками Disco Elysium — такими же плотными в текстовом смысле первыми двумя Fallout и Planescape: Torment — то нельзя не упомянуть, что никаких боев в привычном виде, когда надо закликать врагов до смерти в реальном времени или считать, достаточно ли осталось очков действия для меткого выстрела в походовом режиме, тут нет. Успех или провал каждого действия — в том числе редких драк и перестрелок — рассчитывается броском виртуальных костей, при котором учитываются ваши навыки, а также бонусы от предметов одежды и ответов на определенные реплики в диалогах с разными персонажами.

Никакого выбора расы или внешности персонажа в Disco Elysium вам тоже не предлагают: вы играете за полицейского с поздней стадией алкоголизма и фиолетовым лицом, который в командировке на важном служебном задании допился до полной амнезии и разгромил гостиничный номер. Он не помнит абсолютно ничего, даже собственного имени (это отдельная сюжетная ветвь, которую можно и не проходить и дойти до конца с выдуманным именем или даже без него). А дальше начинается собственно развитие персонажа, который собирает осколки своей личности по кусочкам воспоминаний или формирует ее заново. Каждое повышение одной из 24 характеристик (по шесть в четырех категориях: интеллект, душа, физическая выносливость и моторика) на один пункт открывает массу новых возможностей. А каждый новый открывшийся поворот очередного многостраничного диалога заводит в очередной, еще более бредовый и захватывающий, подсюжет.