Швейцарцы протестуют против мобильной сети 5G и "принудительного облучения"
Внедрение мобильной связи пятого поколения беспокоит некоторых швейцарцев. Они опасаются, что новые технологии негативно повлияют на их здоровье.
Внедрение мобильной связи пятого поколения беспокоит некоторых швейцарцев. Они опасаются, что новые технологии негативно повлияют на их здоровье.
В Берне в субботу, 21 сентября, прошла акция протеста против внедрения стандарта высокоскоростной мобильной связи пятого поколения 5G и, по словам активистов, "принудительного облучения", которому они могут подвергнуться. В демонстрации под лозунгом "Стоп 5G" приняли участие несколько тысяч человек. Некоторые из них называли внедрение пятого поколения мобильной связи в Швейцарии "преступлением против прав человека".
"Тот факт, что сегодня на улицы вышло столько людей, — это мощный сигнал против неконтролируемого внедрения сетей 5G", — написала в коммюнике митинга одна из его организаторов Тамлин Шибер Ульман.
Противники 5G считают, что эта мобильная технология может серьезно повлиять на здоровье населения и окружающую среду. Они делают акцент на том, что риски, которые она несет, пока неизвестны, и пытаются собрать 100 тысяч подписей, чтобы провести референдум на мораторий новой технологии до их выяснения. Кроме того, активисты требуют ускорить развитие оптоволоконной связи, которая, по их мнению, является безвредной.
В феврале Швейцария предоставила частоты 5G трем крупным операторам. В начале июля по стране начали работать 334 вышек с частотами 5G. Однако ряд швейцарских кантонов — Женева, Фрибур, Во и Невшатель, — в качестве меры предосторожности отложили строительство антенн для мобильной связи нового поколения.
В настоящее время проводится несколько исследований воздействия новой технологии на здоровье человека. Всемирная организация здравоохранения сообщила агентству AFP, что начала "проводить оценку риска для здоровья от воздействия радиочастотных полей". В 2018 году правительство Швейцарии также назначило группу экспертов для изучения рисков, связанных с внедрением 5G. Их выводы должны опубликовать до конца года.
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