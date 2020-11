Школьники остановили масштабную кибератаку в Тарту: определились будущие специалисты по киберзащите

Foto: GABRIELA URM

На одном из крупнейших в Эстонии соревнований по киберзащите для школьников и студентов Cyber Battle of Tartu была определена команда, которая будет представлять нашу страну 18 ноября на международных соревнованиях по киберзащите Cyber Battle of the Emirates, сообщают организаторы.