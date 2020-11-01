Школьники остановили масштабную кибератаку в Тарту: определились будущие специалисты по киберзащите

Первое место заняла команда ”3 on kohtuseadus”, в которую входили ученики Тартуской гимназии Яана Поска, Тартуской гимназии Тамме и объединенной гимназии Пыльтсамаа.

Карл-Эрик Таукар, один из организаторов Cyber Battle of Tartu, отмечает, что информационные технологии уже плотно вошли в нашу повседневную жизнь. ”Мы заказываем рождественские подарки в международных интернет-магазинах, проводим видеоконференции в домашних офисах и храним важную информацию на ноутбуке или мобильном телефоне. Обеспечение эффективной кибербезопасности является одним из наиболее важных аспектов информационного общества, гарантирующих безопасность и конфиденциальность”, — говорит он. Он добавляет, что, хотя киберпреступники постоянно ищут новые способы воздействия на людей, киберугрозы не всегда воспринимаются всерьез.

”На банковский счет, отправленный с неизвестного адреса электронной почты, вероятно, больше никто не станет перечислять задатка, который требуется для получения крупного наследства, но вирусы, которые распространяются, например, в Facebook Messenger, продолжают по сей день оставаться обычным явлением. Профессионалы в области киберзащиты являются в прямом смысле слова героями, роль которых в цифровом мире становится все более важной. Соревнование Cyber Battle of Tartu предоставило возможность более подробно познакомить эстонскую молодежь с киберзащитой и показать, насколько это увлекательно”, — говорит Таукар.

По словам Андруса Кивисаара, председателя правления эстонской компании по киберзащите CybExer Technologies, целью мероприятия было повышение интереса молодежи к вопросам киберзащиты. Он отмечает, что количество учащихся, желавших принять участие в мероприятии, было очень высоким, и для определения финалистов в предварительных турах пришлось решать сложные задачи. ”Для их успешного выполнения требовались знания в области криптографии, кибератак и цифровой криминалистики. Я был удивлен, как много молодых людей с ними справились. Поразительно, сколько знаний уже имеют ученики 10-го класса”, — говорит Кивисаар. Он отмечает, что для демонстрации своих навыков участникам вчерашнего финального тура нужно было найти уязвимости в информационной системе школы, остановить атаку на жизненно важные системы больницы и предотвратить кибератаку, направленную на открытие сокровищницы музея.