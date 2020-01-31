Сегодня тысячи людей и сотни предприятий принимают участие в Цифровой уборке

”Telia приглашает предприятия, организации и частных лиц присоединиться к Цифровой уборке, чтобы стереть с различных устройств ненужную информацию, которая уже превратилась в цифровой мусор”, — говорит руководитель бизнес-подразделения Telia Eesti Тармо Кярсна.

Все люди и организации, желающие принять участие в цифровой уборке, могут зарегистрироваться на сайте https://koristuspaev.digitark.ee/ru. ”Я призываю все заинтересованные стороны сообщить о себе, поскольку чем больше участников, тем большее количество цифрового мусора мы сможем вместе удалить”, — добавил Кярсна, по словам которого на странице регистрации также можно указать, в каком объеме каждый из участников удалит цифровой мусор.

День цифровой уборки имеет реальную пользу, поскольку удаление цифрового мусора освобождает в смарт-устройствах место для хранения данных, ускоряет работу устройств и в результате экономит ценное время. С другой стороны, удаление бесполезно хранящегося цифрового контента помогает непосредственно уменьшить выбросы CO2. Было подсчитано, что на доставку миллиардов спам-сообщений каждый день затрачивается такое же количество энергии, как на два миллиона американских жилищ, причем эта рассылка производит такое же количество парниковых газов, как и 3 миллиона автомобилей.