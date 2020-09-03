03.09.2020, 22:15

Сегодня на космическую орбиту вышел эстонский спутник "Hämarik"

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Сегодня на космическую орбиту вышел эстонский спутник "Hämarik"
Скриншот

Запущенная с космодрома во Французской Гайане европейская ракета-носитель "Вега" унесла в космос собранный в Таллиннском техническом университете маленький спутник, получивший название "Hämarik", то есть "Закат". Спутник выглядит как кубик, покрытый солнечными батареями с четырьмя антеннами и двумя камерами, передает rus.err.

Свой вклад в космический проект Таллиннского технического университета внесли за шесть лет существования проекта десятки студентов и преподавателей.

Когда "Hämarik" будет пролетать над Эстонией, сигнал с него будет поступать в компьютеры.

"Наибольшую практическую ценность для Эстонии будут иметь наблюдения за земной поверхностью, за изменениями, происходящими в море, на полях и в лесах", — сказал руководитель космической программы Таллиннского технического университета Рауно Гордон.

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