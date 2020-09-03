Сегодня на космическую орбиту вышел эстонский спутник "Hämarik"

Свой вклад в космический проект Таллиннского технического университета внесли за шесть лет существования проекта десятки студентов и преподавателей.

Когда "Hämarik" будет пролетать над Эстонией, сигнал с него будет поступать в компьютеры.

"Наибольшую практическую ценность для Эстонии будут иметь наблюдения за земной поверхностью, за изменениями, происходящими в море, на полях и в лесах", — сказал руководитель космической программы Таллиннского технического университета Рауно Гордон.