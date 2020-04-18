Samsung вывел на рынок новый планшет Tab S6 Lite

”Поскольку нашим клиентам понравилось пользоваться стилусом, мы снабдили им и новый планшет Tab S6 Lite. Им можно делать записи или рисовать, но, помимо этого, стилус является хорошим аксессуаром для повседневного пользования планшетом. Например, им удобно кликать на миниатюрные иконки экрана или разделы меню, в которые трудно попасть пальцем”, — пояснил руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.

Сенсорное перо крепится к задней стенке планшета магнитом. Поскольку у него нет аккумулятора, пользователи могут не беспокоиться о его зарядке. Стилус весит всего 7,03 грамма и имеет уменьшенную латентность, то есть информация от стилуса к планшету передается с меньшей задержкой, благодаря чему писать и рисовать становится намного комфортнее.

Планшет оснащен дисплеем с диагональю в 10,4 дюйма и тонкими рамками, чтобы просмотр фильмов и видео был наиболее приятным. Tab S6 Lite также оснащен динамиками настройки AKG с поддержкой технологии звука Dolby Atmos 3D, которая используется и в других флагманских телефонах и планшетах Samsung. Планшет оснащен новейшей графической оболочкой компании Samsung — One UI, которая оптимизирована под большой экран и упрощает навигацию по экрану.

Планшет можно оснастить чехлом-клавиатурой, которая, по сути, превращает устройство в ноутбук. Клавиатура крепится на магнит, а использование Samsung Dex добавит устройству функциональность компьютера с соответствующим интерфейсом, что позволит, например, брать в командировки вместо ноутбука более компактный планшет.

Сервис Samsung Kids позволяет родителям устанавливать необходимые ограничения: можно ограничивать как время пользования, так и доступ к определенным приложениям. Также сервис предлагает детям целый ряд обучающих приложений и игр.

”Ясно, что планшетами пользуются в основном дома, в кругу семьи, и они могут стать замечательным развлечением. Но важно следить за активностью детей в пользовании такими устройствами и устанавливать определенные ограничения, что и позволяет делать сервис Samsung Kids. Например, можно установить разрешенное время пользования или запретить доступ к определенным приложениям. Сервис не нужно скачивать в виде отдельного приложения, он уже встроен в систему”, — пояснил Аасма.