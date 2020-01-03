Samsung вывел на рынок новые смартфоны Galaxy: оцените характеристики!

”Цель телефонов серии Galaxy Lite предложить качество камер ведущих телефонов компании в устройствах по более доступной цене, а также функции, которые до сих были доступны лишь во флагманских Note10 и S10”, — сказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.

Основные обновления коснулись камер телефонов. На задней стенке Galaxy S10 Lite расположены три камеры: 5 МП макро-объектив, 48 МП широкоугольная камера со стабилизатором изображения Super Steady OIS и 12 МП сверхширокоугольная камера. Спереди на устройстве установлена 32 МП камера, для которой, как и во флагманских моделях Samsung, в экране проделано специальное отверстие. На задней стенке смартфона Galaxy Note10 Lite также находятся три камеры: 12 МП сверхширокоугольная, 12 МП широкоугольная и 12 МП телефото-камера. Как и в модели S10 Lite, спереди у Note10 Lite установлена 32 МП камера, для которой в экране проделано специальное отверстие.

”Важной новинкой в модели Galaxy S10 Lite стала функция Super Steady OIS, работающая наряду с уже существующим решением Super Steady Mode. С их помощью телефоном можно делать невероятно качественные снимки, даже находясь в движении”, — отметил Аасма. Сверхширокоугольная камера обоих телефонов обеспечивает 123-градусный охват — такой же, как у человеческого глаза.

Модель S10 Lite обладает 6,7-дюймовым экраном Super AMOLED Plus Infinity-O с разрешением Full HD+, а у модели Note10 Lite 6,7-дюймовый экран Super AMOLED Infinity-O. Оба экрана обеспечивают разрешение 2400x1080.