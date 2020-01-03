Samsung вывел на рынок новые смартфоны Galaxy: оцените характеристики!

Сегодня технологическая компания Samsung представила общественности две новых модели своих флагманских устройств 2019 года — Galaxy Note10 Lite и Galaxy S10 Lite. Задача новинок — обеспечить сопоставимую с флагманами Samsung мощность, обновленные камеры и экраны, и все это по более доступной цене.
”Цель телефонов серии Galaxy Lite предложить качество камер ведущих телефонов компании в устройствах по более доступной цене, а также функции, которые до сих были доступны лишь во флагманских Note10 и S10”, — сказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.
Основные обновления коснулись камер телефонов. На задней стенке Galaxy S10 Lite расположены три камеры: 5 МП макро-объектив, 48 МП широкоугольная камера со стабилизатором изображения Super Steady OIS и 12 МП сверхширокоугольная камера. Спереди на устройстве установлена 32 МП камера, для которой, как и во флагманских моделях Samsung, в экране проделано специальное отверстие. На задней стенке смартфона Galaxy Note10 Lite также находятся три камеры: 12 МП сверхширокоугольная, 12 МП широкоугольная и 12 МП телефото-камера. Как и в модели S10 Lite, спереди у Note10 Lite установлена 32 МП камера, для которой в экране проделано специальное отверстие.
”Важной новинкой в модели Galaxy S10 Lite стала функция Super Steady OIS, работающая наряду с уже существующим решением Super Steady Mode. С их помощью телефоном можно делать невероятно качественные снимки, даже находясь в движении”, — отметил Аасма. Сверхширокоугольная камера обоих телефонов обеспечивает 123-градусный охват — такой же, как у человеческого глаза.
Модель S10 Lite обладает 6,7-дюймовым экраном Super AMOLED Plus Infinity-O с разрешением Full HD+, а у модели Note10 Lite 6,7-дюймовый экран Super AMOLED Infinity-O. Оба экрана обеспечивают разрешение 2400x1080.
Как и нацеленные на бизнес-сектор флагманы Samsung, Galaxy Note10 Lite обладает встроенным стилусом. Стилус модели Lite также отличается поддержкой Bluetooth Low-Energy (BLE), что позволяет управлять телефоном дистанционно: например, делать снимки или менять слайды презентации. Кроме того, со стилусом работают функции Air Command — к примеру, его движением можно переключать треки в Spotify.
Оба устройства обладают емкими аккумуляторами на 4500 мАч и поддерживают сверхбыструю зарядку Samsung, что позволяет не держать телефоны подключенным к проводу слишком долго.
Телефон Galaxy S10 Lite поступит в продажу в трех расцветках — белой, черной и синей, а Galaxy Note10 Lite — в приглушенной серебристой, черной и красной. Обе модели окажутся на прилавках в конце января.
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