30.10.2020, 10:24

Samsung представил новый защищенный от ударов планшет Galaxy Tab Active3


EST

В октябре компания Samsung вывела на рынок свой новейший планшет Galaxy Tab Active3, предназначенный, прежде всего, для тех, кто работает в сложных условиях и хочет, чтобы их планшет выдерживал удары и падения, а также был устойчив к воде и пыли.

Новое устройство имеет ряд особенностей, позволяющих использовать его на улице или в сложных условиях. Например, функция Touch Sensitivity позволяет использовать планшет в перчатках, что важно, например, для работающих в больницах или на улице. Galaxy Tab Active3 соответствует военному стандарту MIL-STD-810H — это означает, что устройство работает даже в самых экстремальных условиях, его обновленный защитный чехол помогает выдерживать падения с высоты до 1,5 метров, и оно имеет защиту от воды и пыли уровня IP68.

”2020 год продемонстрировал, что люди все больше работают в дороге и в самых разных местах. Сидеть в офисе — уже не столь распространенная практика. Поэтому компания Samsung и разработала прочный планшет Galaxy Tab Active3 — это мощный персональный инструмент, способный безупречно работать в любой среде”, — пояснил руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.

В прочном корпусе Galaxy Tab Active3 скрываются мощный процессор Exynos 9810, 4 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ памяти для хранения данных. Беспроводная технология WiFi 6 MIMO обеспечивает сверхбыстрое соединение для передачи данных. Устройство обладает долговечным и заменяемым аккумулятором емкостью 5050 мАч, который поддерживает быструю зарядку посредством соединений USB и POGO. Те, кто хочет работать с устройством на одном рабочем месте с питанием, могут даже использовать планшет без аккумулятора.

Разумеется, планшет Tab Active3 также имеет стилус S Pen, который, как и устройство в целом, соответствует стандарту водо- и пыленепроницаемости IP68. В результате с электронными документами удобно работать или подписывать их даже там, где много пыли или сыро. Кроме того, Tab Active3 также предлагает функциональность Samsung Dex делающую пользовательский интерфейс планшета похожим на интерфейс обычного компьютера, так что вместо ноутбука вы можете взять с собой в дорогу компактный планшет.

Задняя камера планшета на 13 МП позволяет делать четкие и детализированные снимки, а фронтальная камера на 5 МП превосходно подходит, например, для видеоконференций. Камера устройства может легко считывать штрихкоды, а NFC-соединение планшета позволяет использовать его для оплаты покупок.

Технические характеристики

Galaxy Tab Active3
Экран

8-дюймовый 1920x1200 (WUXGA) PLS TFT LCD
Операционная система

Android 10
Цвет

Черный
Габариты и вес

126.8 x 213,8 x 9,9 мм, 426 г (модель LTE: 429 г)
Камера

Фронтальная: 5.0 МП

Задняя: 13 МП
Оперативная память / место для данных

4 ГБ + 64 ГБ / 128 ГБ

microSD до 1 ТБ
Чипсет

Samsung Exynos 9810, двухъядерный 2.7 ГГц + 1.7 ГГц
Аккумулятор

Сменный 5,050 мАч
Подключения Wi-Fi, BT

Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 ГГц + 5 ГГц, Wi-Fi Direct, HE80, MIMO, 1024-QAM, BT 5.0
LTE

4G FDD, 4G TDD
Входы

Type C USB 3.1, 3.5 мм разъем для наушников
Сенсоры

Акселерометр, гироскоп, датчик Холла, геомагнитный сенсор, сенсор освещенности RGB, датчик приближения, сканер отпечатков пальцев
GPS

GPS + GLONASS + Beidou + Galileo
Звук

2 динамика
Видео

Запись: FHD (1920x1080) @ 30fps
Читайте также: