Samsung представил новый защищенный от ударов планшет Galaxy Tab Active3

Новое устройство имеет ряд особенностей, позволяющих использовать его на улице или в сложных условиях. Например, функция Touch Sensitivity позволяет использовать планшет в перчатках, что важно, например, для работающих в больницах или на улице. Galaxy Tab Active3 соответствует военному стандарту MIL-STD-810H — это означает, что устройство работает даже в самых экстремальных условиях, его обновленный защитный чехол помогает выдерживать падения с высоты до 1,5 метров, и оно имеет защиту от воды и пыли уровня IP68.

”2020 год продемонстрировал, что люди все больше работают в дороге и в самых разных местах. Сидеть в офисе — уже не столь распространенная практика. Поэтому компания Samsung и разработала прочный планшет Galaxy Tab Active3 — это мощный персональный инструмент, способный безупречно работать в любой среде”, — пояснил руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.

В прочном корпусе Galaxy Tab Active3 скрываются мощный процессор Exynos 9810, 4 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ памяти для хранения данных. Беспроводная технология WiFi 6 MIMO обеспечивает сверхбыстрое соединение для передачи данных. Устройство обладает долговечным и заменяемым аккумулятором емкостью 5050 мАч, который поддерживает быструю зарядку посредством соединений USB и POGO. Те, кто хочет работать с устройством на одном рабочем месте с питанием, могут даже использовать планшет без аккумулятора.

Разумеется, планшет Tab Active3 также имеет стилус S Pen, который, как и устройство в целом, соответствует стандарту водо- и пыленепроницаемости IP68. В результате с электронными документами удобно работать или подписывать их даже там, где много пыли или сыро. Кроме того, Tab Active3 также предлагает функциональность Samsung Dex делающую пользовательский интерфейс планшета похожим на интерфейс обычного компьютера, так что вместо ноутбука вы можете взять с собой в дорогу компактный планшет.

Задняя камера планшета на 13 МП позволяет делать четкие и детализированные снимки, а фронтальная камера на 5 МП превосходно подходит, например, для видеоконференций. Камера устройства может легко считывать штрихкоды, а NFC-соединение планшета позволяет использовать его для оплаты покупок.