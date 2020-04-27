RIA предупреждает: в устройствах iPhone обнаружена уязвимость

Уязвимость обнаружена в операционных версиях iOS 13 и iPadOS 13. Сбой происходит из-за сообщения с символами синдхи. (Синдхи - язык народа синдхи, проживающего в Пакистане и Индии, официальный язык пакистанской провинции Синд).

Если такое сообщение отобразится в уведомлениях на iPad или iPhone, интерфейс операционной системы начнет циклически перезагружаться. В некоторых случаях гаджет можно восстановить лишь перепрошивкой через DFU, поясняет liga.net.

Проблема угрожает всем версиям iOS 13 и iPadOS 13 за исключением 13.4.5, которая в настоящее время доступна пока лишь в бета-версии.

Департамент государственной инфосистемы (RIA) рекомендует пользователям отключить push-уведомления, чтобы обезопасить свой iPhone.

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