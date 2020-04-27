RIA предупреждает: в устройствах iPhone обнаружена уязвимость
Мобильные устройства Apple выходят из строя, получая короткое сообщение на языке синдхи, предупреждает эстонский Департамент государственной инфосистемы (RIA).
Мобильные устройства Apple выходят из строя, получая короткое сообщение на языке синдхи, предупреждает эстонский Департамент государственной инфосистемы (RIA).
Уязвимость обнаружена в операционных версиях iOS 13 и iPadOS 13. Сбой происходит из-за сообщения с символами синдхи. (Синдхи - язык народа синдхи, проживающего в Пакистане и Индии, официальный язык пакистанской провинции Синд).
Если такое сообщение отобразится в уведомлениях на iPad или iPhone, интерфейс операционной системы начнет циклически перезагружаться. В некоторых случаях гаджет можно восстановить лишь перепрошивкой через DFU, поясняет liga.net.
Проблема угрожает всем версиям iOS 13 и iPadOS 13 за исключением 13.4.5, которая в настоящее время доступна пока лишь в бета-версии.
Департамент государственной инфосистемы (RIA) рекомендует пользователям отключить push-уведомления, чтобы обезопасить свой iPhone.
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