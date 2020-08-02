Рекомендации: как избежать летом технических проблем со смарт-устройством, дачным дигибоксом или интернетом за рубежом?

По словам Яана-Кевада Вингиссара, каждым летом потребители в основном озабочены качеством сигнала интернета или телевидения (дигибокс) на даче, повреждениями смарт-устройств и объемом мобильного интернета за рубежом. Но в этом году лето для многих началось уже весной – люди отправлялись на дачи по мере нарастания коронакризиса. Сейчас в Elisa поступает меньше вопросов о роуминговых услугах, поскольку люди реже выезжают за пределы Эстонии.

1) Долго не использовавшийся телевизор или дигибокс перестал работать

Часто в начале летнего отдыха дачник обнаруживает, что телевизионная услуга недоступна или дигибокс барахлит. Обычно это не поломка, просто долго простоявшее в выключенном состоянии устройство может быть не готово к работе сразу. Телевизионные услуги развиваются ежемесячно, поэтому включенное после долгого перерыва устройство должно в первую очередь обновить свое программное обеспечение. До этого на экране могут появляться сообщения об ошибках.

Иногда к сбою приводит плохо вставленный кабель. Проверьте все подключенные к телевизору и дигибоксу кабели и шнуры. Качество сигнала беспроводной ТВ-услуги может ухудшиться из-за сдвига антенны от сильного ветра или ливня. Если антенна расположена в легкодоступном месте, клиент может самостоятельно ее передвинуть обратно с соблюдением правил безопасности. Но лучше обратиться за помощью к специалисту.

Совет: Запаситесь терпением и дайте устройству время полностью запуститься после длительного перерыва. Изображение на экране телевизора должно появиться если не сразу, то в течение десяти минут. Если ситуация непонятна, проконсультируйтесь у специалиста.

2) Интернет на даче медленный или работает с перебоями

В Elisa часто обращаются клиенты с вопросами о том, почему интернет в загородном доме хорошо работает только в одном комнате или постоянно теряется сигнал. На качество сигнала обычно влияет расположение роутера. Его часто ставят неправильно, в середине дома.

Совет: Поставьте роутер по очереди в разных частях дома и посмотрите на качество сигнала. Интернет работает оптимально, когда роутер установлен у стены со стороны ближайшей базовой станции. Если Вы не знаете, где расположена ближайшая базовая станция, попробуйте по очереди все комнаты, ставя роутер на окне. Каждый раз проверяйте скорость интернета. О качестве сигнала можно судить по количеству делений сетевого индикатора в интерфейсе роутера. Если количество делений не меняется, воспользуйтесь сайтом замера скорости. Оставьте роутер там, где интернет работает быстрее всего.