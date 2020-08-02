02.08.2020, 21:00

Рекомендации: как избежать летом технических проблем со смарт-устройством, дачным дигибоксом или интернетом за рубежом?


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HäkkerFoto: Mana Kaasik

Какие технические вопросы чаще всего возникают в летние месяцы у пользователей смарт-устройств и потребителей интернет-услуг? Руководитель команды технической поддержки Elisa Яан-Кевад Вингиссар проанализировал наиболее часто задаваемые вопросы и делится с читателями советами по предотвращению проблем и решению возникших трудностей.

По словам Яана-Кевада Вингиссара, каждым летом потребители в основном озабочены качеством сигнала интернета или телевидения (дигибокс) на даче, повреждениями смарт-устройств и объемом мобильного интернета за рубежом. Но в этом году лето для многих началось уже весной – люди отправлялись на дачи по мере нарастания коронакризиса. Сейчас в Elisa поступает меньше вопросов о роуминговых услугах, поскольку люди реже выезжают за пределы Эстонии.

1) Долго не использовавшийся телевизор или дигибокс перестал работать

Часто в начале летнего отдыха дачник обнаруживает, что телевизионная услуга недоступна или дигибокс барахлит. Обычно это не поломка, просто долго простоявшее в выключенном состоянии устройство может быть не готово к работе сразу. Телевизионные услуги развиваются ежемесячно, поэтому включенное после долгого перерыва устройство должно в первую очередь обновить свое программное обеспечение. До этого на экране могут появляться сообщения об ошибках.

Иногда к сбою приводит плохо вставленный кабель. Проверьте все подключенные к телевизору и дигибоксу кабели и шнуры. Качество сигнала беспроводной ТВ-услуги может ухудшиться из-за сдвига антенны от сильного ветра или ливня. Если антенна расположена в легкодоступном месте, клиент может самостоятельно ее передвинуть обратно с соблюдением правил безопасности. Но лучше обратиться за помощью к специалисту.

Совет: Запаситесь терпением и дайте устройству время полностью запуститься после длительного перерыва. Изображение на экране телевизора должно появиться если не сразу, то в течение десяти минут. Если ситуация непонятна, проконсультируйтесь у специалиста.

2) Интернет на даче медленный или работает с перебоями

В Elisa часто обращаются клиенты с вопросами о том, почему интернет в загородном доме хорошо работает только в одном комнате или постоянно теряется сигнал. На качество сигнала обычно влияет расположение роутера. Его часто ставят неправильно, в середине дома.

Совет: Поставьте роутер по очереди в разных частях дома и посмотрите на качество сигнала. Интернет работает оптимально, когда роутер установлен у стены со стороны ближайшей базовой станции. Если Вы не знаете, где расположена ближайшая базовая станция, попробуйте по очереди все комнаты, ставя роутер на окне. Каждый раз проверяйте скорость интернета. О качестве сигнала можно судить по количеству делений сетевого индикатора в интерфейсе роутера. Если количество делений не меняется, воспользуйтесь сайтом замера скорости. Оставьте роутер там, где интернет работает быстрее всего.

3) За рубежом сразу нет интернета или быстро достигается лимит данных

Летом клиенты чаще обращаются в Elisa с вопросами о потреблении мобильного интернета в зарубежных поездках. Люди иногда даже не знают, как активировать роуминг в настройках телефона. Потребители также хотят уточнить объем данных в своем пакете для потребления интернета именно за рубежом. Порой клиенту нужна помощь по выбору подходящей сети местного оператора, ведь в некоторых странах сеть приходится выбирать вручную.

Качество мобильного интернета за рубежом зависит от сети местного оператора. Elisa тщательно подбирает роуминговых партнеров, но мобильный интернет в той или иной стране может быть хуже привычного отечественного. Эстоноземельцы привыкли к повсеместной доступности скоростного 4G-интернета у себя на родине, но в некоторых зарубежных регионах и мелких населенных пунктах качество мобильного интернета может оставлять желать лучшего.

Совет: Перед поездкой за рубеж проверьте включенный в плату за используемый пакет услуг общий объем данных и его долю, доступную в роуминге. Удостоверьтесь в том, что страна назначения указана в перечне роуминговых стран данного пакета. В противном случае Вам придется дополнительно заказать интернет-билет для соответствующего региона на один день, неделю или месяц. Если качество предоставляемой местным оператором услуги нестабильно и Вам нужен более скоростной интернет, постарайтесь разместиться поближе к крупной шоссейной дороге, где сигнал неизменно лучше по сравнению с отдаленными поселениями.

4) Повреждение смарт-устройства (от воды)

Летом возрастает число страховых случаев и ремонтов смарт-устройств. Чаще всего встречаются повреждения от падения или попадания воды. Телефон может сломаться при активных занятиях спортом или небрежном обращении у водоема. Такие инциденты обычно легко предотвращаются.

Совет: От повреждений при падении телефон часто спасает наклеиваемое на экран дополнительное прочное стекло, а защитная пленка исключает появление царапин на самом экране. Если летом хочется часто отдыхать у воды, то купите для телефона специальный водонепроницаемый чехол и всегда держите аппарат в нем во время купания и катания на лодке. Ведь телефон может пострадать не только от погружения в воду, но и от случайного всплеска волны. Если смарт-устройство все-таки получило повреждение, не пытайтесь чинить его самостоятельно, а покажите специалисту. Советуем также оформить смарт-страховку для покрытия непредвиденных расходов на ремонт.

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