Работники эстонской охранной фирмы со следующего лета будут ездить на электровелосипедах

В этом году был протестирован один электровелосипед, использовавшийся патрульными в качестве возможного дополнительного транспорта для выезда на объект. ”В следующем году планируется использовать электровелосипеды в качестве основного транспортного средства для патрулей в центрах крупнейших населенных пунктов в час пик и на определенные расстояния. Кроме этого, мы планируем порекомендовать электровелосипеды также нашей сети реагирования с частичной занятостью по приложению USS Drive, в которую сегодня входят более 50 человек”, — рассказал Конкс.

USS Security планирует взять на вооружение фэтбайки — гибридные велосипеды с электромотором 250 Вт, которые благодаря своим шинам не подведут и на сложной местности — к примеру, на пляжном песке или в лесу. Велосипед с электромотором передвигается в городе со скоростью 25 км/ч и с полным зарядом аккумулятора может проехать до 40 км. Проведенные испытания, по словам Конкса, доказали, что такой мощности вполне хватает для эксплуатации в течение дня, особенно учитывая, что велосипеды не планируется использовать за пределами центра города.

По словам Конкса, до начала эксплуатации электровелосипедов и электромобилей осталось решить лишь пару вопросов. ”Важное препятствие для использования электровелосипедов — сравнительно плохие велосипедные дорожки, которые местами могут доставлять велосипедисту некоторые неудобства. Горожане пока нечасто пользуются велосипедами, поэтому водители и пешеходы еще не привыкли считаться с велосипедистами. Второе препятствие — низкая доступность различных экологичных транспортных средств, иначе мы бы давно уже заменили наш автопарк”, — добавил Конкс.