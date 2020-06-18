Работникам и работодателям: эстонская IT-компания разработала приложение для рынка труда

Приложение Aerostat ориентировано и на работников, и на работодателей. С его помощью можно легко найти временную или постоянную работу, сотрудников во множестве сфер.

”Быстрый найм и концепция арендной рабочей силы становится в Европе все популярнее. В некоторых странах Западной Европы сегодня каждый седьмой сотрудник ”арендуется”. Это избавляет арендующую компанию от множества издержек связанных с наймом. По факту, весь отдел кадров переносится в смартфон на котором установлено наше приложение”, — говорит один из основателей H2H Михаил Гриньков.

В данный момент алгоритм Aerostat работает со сферами строительства, обслуживания, торговли, складским сектором. Цена для заказчика рассчитывается динамически, зарплата работника зависит от его рейтинга и опыта. Все бухгалтерское сопровождение, юридические расходы также ложатся на плечи H2H, избавляя клиента от множества забот. Компании, которая нуждается в сотрудниках ”еще вчера”, требуется всего лишь разместить заказ в виртуальной среде и оплатить автоматически сгенерированный счет.

”Разработка приложения заняла два года. Мы начинали с нуля и сами обходили все подводные камни, коих на пути оказалось немало. Поскольку мы сразу решили использовать только самые современные IT решения, то появления некоторых технологий нам даже пришлось подождать. Однако, на сегодняшний день можно сказать, что у нас готов не просто прототип-демонстратор, а полностью функционирующая версия продукта”, — отмечает глава команды разработчиков Aerostat Александр Ездаков

Успешный запуск собственного приложения это новая веха в развитии H2H. В ближайших планах H2H масштабирование бизнеса на территории Эстонии, полноценный выход на рынки соседних стран, а в дальнейшем и всего мира.

H2H работает на рынке услуг арендной рабочей силы уже больше двух лет, сотрудничает с несколькими крупными строительными компаниями, ведет дела в соседней Финляндии. Фирма основана на полностью эстонском капитале, а разработка приложения Aerostat ведется командой местных специалистов.