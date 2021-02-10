10.02.2021, 07:10

Работа из дома: на что нужно обратить внимание при выборе компьютера


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Kodukontor
Foto on illlustreerivFoto: Argo Ingver

За последний год существенно увеличился спрос на переносные устройства, чтобы сделать работу в удаленном режиме максимально удобной и продуктивной. Удаленная работа, несомненно, изменила привычки работников и показала, какие функции устройств наиболее важны для успешного выполнения заданий, в том числе у ноутбуков.

Эксперт предприятия высоких технологий Huawei советует, как выбрать наиболее подходящее устройства для удобной и продуктивной работы, где бы вы ни трудились — в офисе или удаленно.

Сейчас технологии переживают стремительный рост, и их производители активнее, чем когда-либо, анализируют пользовательский опыт, чтобы каждый мог найти наиболее подходящее и удобное для себя устройство. Именно ноутбуки уже стали и виртуальными офисами, и местами сбора членов семьи, и развлекательными центрами. Чтобы все процессы протекали быстро и безупречно, необходимы качественные функции и параметры компьютера.

Мощность для равномерной работы

При дистанционной работе компьютеры пользователей должны сохранять особенно большое количество информации и содержания, а также одновременно выполнять множество разных задач, поэтому важно, чтобы устройство было достаточно быстрым, а память — вместительной. Три важнейших параметра мощности устройства — это скорость процессора, объем памяти и производительность видеокарты. Но и сам пользователь, внимательно управляя файлами или увеличив объем внутренней памяти, может позаботиться о том, чтобы разгрузить свой компьютер, позволяя ему работать идеально. Руководитель отдела образования HUAWEI Эстония Екатерина Мишина советует: ”Выбирая новый компьютер, обратите внимание на объем его памяти и всегда наводите порядок в файлах — удаляйте ненужные, а важнейшие помещайте в ”облако” или на внешний носитель данных. Это поможет освободить место на компьютере”.

Екатерина добавляет: ”Кроме того, рассматривая возможность приобрести новое устройство, рекомендуется выбирать компьютеры с объемом жесткого диска 1 ТБ, процессором поколения Intel Core i5 или Intel Core i7 и минимум 4 ГБ RAM оперативной памяти. Еще недавно о таком мощном компьютере можно было только мечтать, но сегодня он уже стал рыночным стандартом. Помимо этого, обязательно нужно обратить внимание на тип жесткого диска — устройства с SDD-дисками, а не HDD, обрабатывают информацию намного быстрее”.

Интерактивность, позволяющая работать быстрее

Для работы в удаленном режиме необходимо интерактивное управление компьютером — особенно удобно, если компьютер можно быстро подключить к смартфону и другим смарт-устройствам. Именно поэтому производители ноутбуков вкладывают дополнительные средства в такие функции.

Рекомендуется обеспечить безупречную совместимость между устройствами, использующими разные операционные системы. ”Если во время работы за компьютером внезапно возникнет необходимость ответить на важный звонок, пригодится функция Multiscreen, позволяющая перенести аудио- или видеозвонок со смартфона на ноутбук, динамики, микрофоны и камеры которого обеспечат хороший звук и изображение”, — поясняет эксперт.

Кроме того, данные функции также позволяют редактировать размещенные на телефоне файлы непосредственно из ноутбука. ”Закончив разговор, вы можете открыть на ноутбуке блокнот телефона и редактировать содержание, используя компьютерные клавиатуру и мышь. В результате можно работать быстрее и эффективнее, чем обычно”, — говорит Е. Мишина

Экран, который бережет зрение

Эксперты в области высоких технологий и специалисты-медики единодушны в том, что поскольку мы все больше времени проводим за экранами компьютеров, чтобы сохранить свое здоровье, в особенности зрение, обязательно нужно выбирать устройства, которые не только обеспечивают все необходимые функции, но и не напрягают глаза. ”Защита зрения особенно важна при выборе наиболее подходящего ноутбука, если вы регулярно проводите время у экрана”, — рассказывает Е. Мишина

”Но важно помнить, что качество экрана зависит не только от технических спецификаций, но и от того, правильно ли компьютер подготовлен к использованию. Поэтому необходимо проверить настройки видео, чтобы убедиться в том, что цвета экрана правильно калиброваны, а разрешение видео соответствует размерам монитора, и он не излучает слишком много синего цвета. Рекомендуется менять настройки под конкретного пользователя”.

Дизайн как функция

Дизайн уже давно стал немаловажным элементом при выборе компьютера, поэтому эксперт советует обращать внимание и на решения дизайна, например, удобство клавиатуры и сенсора мыши, вес компьютера или стиль экрана. Сейчас растет популярность безрамочных экранов, и это решение одновременно выполняет весьма практичную функцию — на таком экране изображение не выглядит ограниченным, и на нем можно разместить больше различных окон.

Эксперт добавил, что дизайн является вопросом индивидуального вкуса, поэтому необходимо оценивать приоритеты: ”Стоит обратить больше внимания на решения дизайна, которые облегчают повседневную жизнь. К примеру, если вам приходится часто переносить ноутбук, стоит оценить его вес”.

Однако, чтобы обеспечить продуктивность на протяжении всего дня, эксперты по эргономике советуют уделить внимание не только техническому оснащению, но и поддержанию аккуратного и удобного рабочего окружения, регулировать высоту стола и компьютера и выбрать удобное кресло для снижения статической нагрузки, тем самым предотвращая чрезмерную усталость и снижение эффективности труда.

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