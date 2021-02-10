Работа из дома: на что нужно обратить внимание при выборе компьютера

Эксперт предприятия высоких технологий Huawei советует, как выбрать наиболее подходящее устройства для удобной и продуктивной работы, где бы вы ни трудились — в офисе или удаленно.

Сейчас технологии переживают стремительный рост, и их производители активнее, чем когда-либо, анализируют пользовательский опыт, чтобы каждый мог найти наиболее подходящее и удобное для себя устройство. Именно ноутбуки уже стали и виртуальными офисами, и местами сбора членов семьи, и развлекательными центрами. Чтобы все процессы протекали быстро и безупречно, необходимы качественные функции и параметры компьютера.

Мощность для равномерной работы

При дистанционной работе компьютеры пользователей должны сохранять особенно большое количество информации и содержания, а также одновременно выполнять множество разных задач, поэтому важно, чтобы устройство было достаточно быстрым, а память — вместительной. Три важнейших параметра мощности устройства — это скорость процессора, объем памяти и производительность видеокарты. Но и сам пользователь, внимательно управляя файлами или увеличив объем внутренней памяти, может позаботиться о том, чтобы разгрузить свой компьютер, позволяя ему работать идеально. Руководитель отдела образования HUAWEI Эстония Екатерина Мишина советует: ”Выбирая новый компьютер, обратите внимание на объем его памяти и всегда наводите порядок в файлах — удаляйте ненужные, а важнейшие помещайте в ”облако” или на внешний носитель данных. Это поможет освободить место на компьютере”.

Екатерина добавляет: ”Кроме того, рассматривая возможность приобрести новое устройство, рекомендуется выбирать компьютеры с объемом жесткого диска 1 ТБ, процессором поколения Intel Core i5 или Intel Core i7 и минимум 4 ГБ RAM оперативной памяти. Еще недавно о таком мощном компьютере можно было только мечтать, но сегодня он уже стал рыночным стандартом. Помимо этого, обязательно нужно обратить внимание на тип жесткого диска — устройства с SDD-дисками, а не HDD, обрабатывают информацию намного быстрее”.

Интерактивность, позволяющая работать быстрее