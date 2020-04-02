Пять вещей, которые нужно знать о новых устройствах Huawei

Если пользователь не находит в AppGallery какое-то нужное приложение, об этом можно сообщить Huawei — когда приложение будет добавлено, пользователь получит соответствующее уведомление. В AppGallery доступны и приложения сторонних разработчиков — скачивать их можно, как и любые другие. Например, из AppGallery на телефон P40 lite можно установить все необходимые приложения с помощью нескольких простых шагов.

Передача данных стала проще, чем когда-либо раньше

Phone Clone — это официальная система Huawei для передачи данных между мобильными телефонами. С помощью Phone Clone можно перенести со старого телефона на новый все данные, вне зависимости от того, идет речь об Android или iOS.

На новых устройствах, таких как P40 lite, система Phone Clone уже установлена и готова к использованию. До начала передачи данных оба устройства должны быть подключены к одной сети WiFi. Затем можно выбрать информацию, которую вы хотите перенести со старого устройства на новое.

Число разработчиков увеличивается с каждым днем

На сегодня на портале разработчиков HUAWEI Developer зарегистрировали более 560 000 разработчиков, превратив портал в динамичную среду, готовую к совместной работе и конкуренции. Для активизации деятельности на новой платформе компания Huawei запустила программу Shining Star, а в августе 2019 года сообщила, что стимулирует разработчиков миллиардом долларов. В результате можно предполагать, что в 2020 году AppGallery значительно расширится.

Безопасность и приватность — как их обеспечивает Huawei AppGallery?

Платформа AppGallery отличается высочайшим уровнем безопасности для защиты чувствительных пользовательских данных и приватности. Вне самого устройства личные данные не обрабатываются, и пользователь обладает полным контролем над ними. EMUI дает возможность управлять всеми предоставляемыми устройству разрешениями.

Huawei AppGallery обладает системой безопасности полного цикла, которая включает проверку реального имени разработчика приложения, четырехступенчатый процесс проверки, защиту загрузки и установки, а также механизм безопасной работы приложения. Кроме того, AppGallery использует систему оценки приложений.