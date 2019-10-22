Пять важнейших инноваций, которые вскоре станут нормой для смартфонов

Несколько лет назад бытовало мнение, что экраны лучших смартфонов слишком велики и такие модели уже приближаются по размерам к планшетам. Но потом пользователи к этому привыкли, а производители начали придумывать еще более крупные смартфоны. Samsung и Huawei анонсировали солидные складные модели, так что можно сказать, что экран планшета уже помещается в обычный карман. Некоторые производители экспериментируют с расположением дисплея в моноблочном корпусе.

Например, недавно состоялась презентация смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha — он, по сути, завернут в дисплей. Размер сенсорного экрана составляет 180,8% площади передней панели. Такие производители как Samsung и OnePlus устраняют ”монобровь” и прячут переднюю камеру в выдвигающийся из корпуса модуль, достигая максимально возможной для выбранных габаритов корпуса диагонали дисплея.

Все прячется под экран

Как только пару лет назад появились первые смартфоны с ”монобровью”, пользователи сразу начали мечтать о смартфонах будущего, в которых камера спрятана под экраном. И вот уже несколько производителей, в том числе Xiaomi, разработали соответствующие технологии. В продажу такие смартфоны еще не поступили, но их, вероятно, покажут посетителям выставки Barcelona Mobile World Congress в начале следующего года. Логично предположить, что под экраном приживутся и различные сопутствующие датчики.

Хотя подэкранные сканеры отпечатков пальцев уже широко распространены, их надежность пока вызывает вопросы. На следующий год намечено появление подэкранных сканеров нового поколения, более быстрых и реже ошибающихся.

Камеры разрешением 100+ мегапикселей

Качество смартфонной камеры — один из ключевых аргументов в пользу приобретения той или иной новой модели. Samsung добился в этой сфере настоящего прорыва, анонсировав первую в мире 108-мегапиксельную матрицу для смартфонных камер. Заявлено, что этот новейший датчик изображения будет обеспечивать качество картинки, сравнимое по детализации с зеркальными фотоаппаратами, в том числе делать еще более красивые снимки при плохом освещении и записывать 6K-видео. Конечно, одно лишь увеличение количества мегапикселей не гарантирует повышения качества фотографий, но первые опубликованные пробные снимки свидетельствуют о том, что мы имеем дело с одной из лучших матриц.

В следующем году смартфоны с такими камерами должны поступить в продажу и в Эстонии.

Молниеносная подзарядка

Прошло то время, когда смартфон приходилось ставить на зарядку каждый вечер, чтобы на него можно было положиться на следующий день. Все большее распространение получают скоростные зарядные устройства, подзаряжающие телефон до 50% или даже 100% буквально за несколько минут. По мере обновления применяемого в телефонах USB-стандарта увеличивается максимально допустимое напряжение устройств, подключаемых к этому крохотному разъему. Все флагманы сегодня поддерживают ускоренную подзарядку тем или иным способом, причем щедрые производители добавляют такое зарядное устройство в комплект поставки.

В этом году многие производители анонсировали выпуск действительно молниеносных зарядных устройств. Самое мощное решение на сегодняшний день — Super FastCharge 120W китайской компании Vivo, способное полностью зарядить аккумулятор 4000 mAh всего за 13 минут. Так что на данный момент это самый скоростной стандарт зарядки смартфонных аккумуляторов.

Xiaomi минимально отстает от Vivo, представив свое зарядное устройство мощностью 100W: с ним аккумулятор 4000 mAh заряжается за 17 минут.

Эти инновации должны привлечь покупателей смартфонных флагманов 2020 года. Разумеется, расширенная функциональность означает и более высокие цены, но многие потребители сочтут это вполне оправданным. Интересно, какой следующей новой функцией удивят нас производители смартфонов?