Психолог: в эпоху сетевого общения требуется смелость, чтобы встретиться лицом к лицу

”Постепенно начинают взрослеть молодые люди, которые росли уже практически в полностью дигитальном мире и общались в сети. Разумеется, само по себе это не плохо, но в результате возникает ряд новых проблем. Одна из них заключается в том, что общение лицом к лицу в реальной жизни или даже разговор по телефону требуют от них известной смелости и преодоления себя”, — пояснила в ходе обсуждения, состоявшегося в Пярнуской гуманитарной гимназии Sütevaka, психолог и семейный терапевт Кятлин Констабель.

”Похожая проблема возникает не только у молодежи, но и у взрослых: гораздо проще отправить сообщение, нажать кнопку ”Отправить”, отложить телефон и считать, что проблема решена, или ее вообще никогда не было. Таким образом, однако, невозможно получить всю прочую важную информацию, которую можно считать из реакции собеседника, его языка тела и эмоций”, — отметила Констабель.

Участвовавшие в обсуждении ютуберы Мария Раннавяли и Сидни Томсон рассказали, что и у них бывали случаи, когда звонок чужому человеку требовал серьезной внутренней борьбы. ”Я не смог получить права, потому что был просто не в силах позвонить своему инструктору”, — признался один из участвовавших в беседе учеников.