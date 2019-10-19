19.10.2019, 09:31

Психолог: в эпоху сетевого общения требуется смелость, чтобы встретиться лицом к лицу

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rus.delfi.ee
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Психолог: в эпоху сетевого общения требуется смелость, чтобы встретиться лицом к лицу
Sütevaka

Инициированная компанией Samsung образовательная программа Цифрового IQ учащихся вчера продолжилась лекцией и беседой в Пярнуской гуманитарной гимназии Sütevaka. Участники признали, что поскольку новые поколения растут, все больше общаясь в дигитальном мире, у людей начинают возникать реальные проблемы и появляться страхи, если требуется поговорить с кем-то лицом к лицу или даже просто позвонить по телефону.

”Постепенно начинают взрослеть молодые люди, которые росли уже практически в полностью дигитальном мире и общались в сети. Разумеется, само по себе это не плохо, но в результате возникает ряд новых проблем. Одна из них заключается в том, что общение лицом к лицу в реальной жизни или даже разговор по телефону требуют от них известной смелости и преодоления себя”, — пояснила в ходе обсуждения, состоявшегося в Пярнуской гуманитарной гимназии Sütevaka, психолог и семейный терапевт Кятлин Констабель.

”Похожая проблема возникает не только у молодежи, но и у взрослых: гораздо проще отправить сообщение, нажать кнопку ”Отправить”, отложить телефон и считать, что проблема решена, или ее вообще никогда не было. Таким образом, однако, невозможно получить всю прочую важную информацию, которую можно считать из реакции собеседника, его языка тела и эмоций”, — отметила Констабель.

Участвовавшие в обсуждении ютуберы Мария Раннавяли и Сидни Томсон рассказали, что и у них бывали случаи, когда звонок чужому человеку требовал серьезной внутренней борьбы. ”Я не смог получить права, потому что был просто не в силах позвонить своему инструктору”, — признался один из участвовавших в беседе учеников.

Констабель рассказала, что один из способов преодолеть страх — попросить о помощи близкого друга: он может просто постоять рядом для храбрости или даже можно договориться, что, если звонок так и не будет сделан, за этим последует какое-то ”наказание” или обязательство перед другом. ”Мне помогает, когда я думаю, что, например, этот самый автоинструктор получает ежедневно десятки подобных звонков и для него все это совершенно привычно, хотя молодому человеку процесс может казаться необычным и пугающим”, — добавила Сидни Томсон.

Инициированная компанией Samsung программа Цифрового IQ учащихся посредством онлайн-лекций и встреч-обсуждений учит школьников вести себя в дигитальном мире. Поскольку в отношении дигитального общения до сих пор не разработан этикет корректного поведения, одним из элементов программы является задуманный для учеников 9-12 классов конкурс сетевого этикета Netikett, в рамках которого молодых людей приглашают самостоятельно создать этикет поведения в Интернете.

С условиями и правилами конкурса Netiket можно ознакомиться на сайте программы Цифрового IQ учащихся www.digitaalneiq.ee. Здесь также можно ознакомиться с видеобеседами о кибербуллинге, неподобающем контенте, кибергигиене, а также особенностях общения в Интернете и зависимости от такого общения. Видеобеседы с экспертами проводят патроны конкурса Netiket Кристель Ааслайд, Виктория Виллиг, Мария Раннавяли и Сидни Томсон. Прием конкурсных работ открыт с 1 октября по 10 декабря.

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