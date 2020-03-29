29.03.2020, 22:05

Провайдер: как в условиях чрезвычайного положения разумно пользоваться интернетом?


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Foto on illustreeriv.Foto: Hendrik Osula

В сегодняшней ситуации, когда очень многие перешли на удаленную работу в домашнем офисе и члены семьи проводят дома больше времени, чем обычно, неизбежно возникает вопрос – выдержит ли интернет повышенную нагрузку?

Если раньше было обычным, что дома работает одновременно один человек, то теперь все члены семьи работают и учатся дома. Сначала рассмотрим мобильные сети, которыми сейчас пользуются значительно больше. Продукт-менеджер Elisa Имре Ныммик рассказывает, как разумно использовать мобильную сеть, чтобы можно было нормально работать самому, но и другим членам семьи хватало быстрого интернета для удаленной работы или выполнения школьных заданий.

Измерьте скорость интернета. Если кажется, что интернет медленный, проведите тест на скорость, находясь во время теста в своей домашней сети WiFi, которую раздает роутер 4G. Тест можно провести в браузере по адресу speedtest.net. Для надежности проведите тест трижды, потому что мобильная сеть динамична и ресурс быстро меняется во времени.

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Предположим, вы получили показатель средней скорости Х и он составляет, например, 3Mbit/s. Для второго теста найдите способ, как подключить роутер при помощи сетевого кабеля LAN к своему устройству. Таким устройством может быть ноутбук или стационарный компьютер, при их отсутствии – Smart TV, Apple TV или игровая консоль, при помощи которой откройте браузер и также проведите тест на скорость. Если вы получите значительно более высокий результат, например, 30Mbit/s, то вы нашли проблему, которая заключается в сети WiFi. Стоит учитывать, что роутер работает круглосуточно. Поэтому можно сделать ему рестарт подключения к сети, т.е. отключить его от сети питания, подождать 10 секунд, вновь подключить к сети питания и включить.

Осмотрите расположение роутера 4G. Снижение скорости сети WiFi бывает обусловлено, прежде всего, слабым сигналом. Теперь надо посмотреть, где находится ваш роутер 4G. Он не должен быть спрятан в шкафу, за телевизором и т.п. Идеальное место – на открытой поверхности и как можно ближе к тому помещению, где вы желаете работать. При необходимости воспользуйтесь усилителем сети WiFi. У более новых роутеров можно выбрать частоту, 2,4GHz или 5GHz. Необходимо помнить, что более низкая частота медленнее, но у нее больше зона действия, а сеть 5GHz, наоборот, быстрее, но зона действия относительно мала – уже в соседней комнате она может работать не очень эффективно. Каждое строение уникально, лучшую информацию можно получить, если попробовать самому, какой вариант будет работать у вас дома. Если это возможно, соедините свой рабочий компьютер при помощи сетевого кабеля с роутером, это исключит любую потерю скорости в домашней сети.

Следите за тем, как семья пользуется интернетом. Поскольку в настоящий момент вся семья находится дома, следите, для каких действий используется интернет. Например, если дети одновременно находятся в YouTube или в Netflix с несколькими устройствами, то ресурс разделен, и ваша видеоконференция может прерываться. Поэтому найдите для своих домочадцев на это время другое занятие.

Соединение хот-спот про запас. Поможет и несколько хот-спотов. Это означает, что если дети должны участвовать днем в интернет-лекции и ресурса не хватает, то при проведении видеоконференции вам может помочь создание при помощи своего телефона второго „WiFi хот-спота“, который вы можете использовать для соединения.

С видеоизображением или без него? Хотя мы настоятельно рекомендуем использовать во время видеоконференций и изображение с камеры, при плохом соединении есть смысл ее выключить.

Прерываться может услуга. Если мы прошли все предыдущие шаги и соединение вроде бы работает, но домашний интернет постоянно прерывается, следует, прежде всего, учесть, что все серверы мира в настоящий момент загружены намного сильнее, чем раньше. Поэтому прерываться может сама услуга, которой вы в данный момент хотите воспользоваться, например MS Teams, Facebook, YouTube, ekool и т.д.

Выключите ненужные потребляющие интернет программы. Закройте ненужные использующие соединение с интернетом программы, и прежде всего программы обмена файлами (торренты). Если у вас есть веб-камеры, которые постоянно загружают содержание в облако, есть смысл временно их отключить. Компьютер, которым вы в данный момент не пользуетесь, лучше выключить, потому что он может осуществлять фоновое скачивание обновлений, а экономия каждого маленького бита дает сегодня возможность пользоваться более быстрым интернетом.

Что касается кабельного телевидения, следует обратить внимание на два первых пункта, т.е. на сеть WiFi. По возможности подключите свой компьютер к модему при помощи сетевого кабеля. Если с кабелем скорость интернета низкая, следует обратиться к своему услугодателю.

Давайте пользоваться интернетом разумно!

Elisa Eesti (www.elisa.ee) является частью концерна Elisa и лидером эстонского рынка в сегментах телекоммуникационных услуг для частных клиентов и пользователей разговорных карт. Elisa также является ведущим поставщиком платных телевизионных услуг и вторым по величине поставщиком услуг постоянного подключения к интернету в Эстонии.

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