Провайдер: как в условиях чрезвычайного положения разумно пользоваться интернетом?

Предположим, вы получили показатель средней скорости Х и он составляет, например, 3Mbit/s. Для второго теста найдите способ, как подключить роутер при помощи сетевого кабеля LAN к своему устройству. Таким устройством может быть ноутбук или стационарный компьютер, при их отсутствии – Smart TV, Apple TV или игровая консоль, при помощи которой откройте браузер и также проведите тест на скорость. Если вы получите значительно более высокий результат, например, 30Mbit/s, то вы нашли проблему, которая заключается в сети WiFi. Стоит учитывать, что роутер работает круглосуточно. Поэтому можно сделать ему рестарт подключения к сети, т.е. отключить его от сети питания, подождать 10 секунд, вновь подключить к сети питания и включить.

Осмотрите расположение роутера 4G. Снижение скорости сети WiFi бывает обусловлено, прежде всего, слабым сигналом. Теперь надо посмотреть, где находится ваш роутер 4G. Он не должен быть спрятан в шкафу, за телевизором и т.п. Идеальное место – на открытой поверхности и как можно ближе к тому помещению, где вы желаете работать. При необходимости воспользуйтесь усилителем сети WiFi. У более новых роутеров можно выбрать частоту, 2,4GHz или 5GHz. Необходимо помнить, что более низкая частота медленнее, но у нее больше зона действия, а сеть 5GHz, наоборот, быстрее, но зона действия относительно мала – уже в соседней комнате она может работать не очень эффективно. Каждое строение уникально, лучшую информацию можно получить, если попробовать самому, какой вариант будет работать у вас дома. Если это возможно, соедините свой рабочий компьютер при помощи сетевого кабеля с роутером, это исключит любую потерю скорости в домашней сети.

Следите за тем, как семья пользуется интернетом. Поскольку в настоящий момент вся семья находится дома, следите, для каких действий используется интернет. Например, если дети одновременно находятся в YouTube или в Netflix с несколькими устройствами, то ресурс разделен, и ваша видеоконференция может прерываться. Поэтому найдите для своих домочадцев на это время другое занятие.

Соединение хот-спот про запас. Поможет и несколько хот-спотов. Это означает, что если дети должны участвовать днем в интернет-лекции и ресурса не хватает, то при проведении видеоконференции вам может помочь создание при помощи своего телефона второго „WiFi хот-спота“, который вы можете использовать для соединения.

С видеоизображением или без него? Хотя мы настоятельно рекомендуем использовать во время видеоконференций и изображение с камеры, при плохом соединении есть смысл ее выключить.

Прерываться может услуга. Если мы прошли все предыдущие шаги и соединение вроде бы работает, но домашний интернет постоянно прерывается, следует, прежде всего, учесть, что все серверы мира в настоящий момент загружены намного сильнее, чем раньше. Поэтому прерываться может сама услуга, которой вы в данный момент хотите воспользоваться, например MS Teams, Facebook, YouTube, ekool и т.д.