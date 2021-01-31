Prototron выделил на инновационные идеи эстонских команд рекордные 120 000 евро

”Учитывая всё происходящее вокруг, мне очень приятно, что в ходе тура поступило столько прекрасных идей. Все прошедшие в финальный круг, то есть, представшие перед экспертным советом 12 команд основательно продумали свои идеи. Их решения ориентированы на будущее, и в итоговом зачёте разрыв между командами составил менее одного пункта. Это означает равномерно высокий уровень. Также хочу отметить, что до этапа финансирования доходит всё больше решений, основанных на высоких технологиях и научных работах. Хотя это означает, что горизонт возможного успеха этих команд дальше, чем у каких-то более простых решений, именно эти команды Prototron впишет в историю Эстонии как страны инноваций”, — говорит исполнительный директор Prototron Яна Будковская.

Команды, попавшие в осенний тур финансирования Prototron, и краткое описание их идей:

Litegrav.AI — 20 000 евро. Команда разрабатывает малогабаритный симулятор гравитации, позволяющий делать первичные исследования на основании исследований различных инструментов.

Raiku — 20 000 евро. Raiku — самая дешёвая биоразлагаемая альтернатива упаковочной плёнке, производимая из отходов деревообработки.

Cellboxlabs — 20 000 евро. Команда разрабатывает микрочип, при помощи которого производители продуктов питания, фармацевты, предприятия косметической промышленности и др. могли точнее, эффективнее и безопаснее тестировать свою продукцию.

PurOceans — 15 000 евро. Это первая в мире сберегающая окружающую среду технология, которая без ущерба очищает поверхность воды от нефтяных загрязнений и микропластика, таким образом реабилитируя глубоководную среду.

Soft robotic cervix — 20 000 евро. Динамический робот, имитирующий расширение шейки матки, позволяет вывести симуляционное обучение акушерок на новый уровень.

Neurosalience — 10 000 евро. Разрабатывает инструмент для ранней диагностики деменции с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Solaride — 10 000 евро. Приложение для электромобилей, прогнозирующее энергопотребление машины до пункта назначения.