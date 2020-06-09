Программное обеспечение ID-карты снова работает в браузере Firefox

После переговоров с разработчиком Firefox, последняя версия браузера (вер. 77.0) позволит пользователям Windows вновь идентифицировать себя с помощью ID-карты. Вскоре RIA выпустит новую версию программного обеспечения для ID-карты, с помощью которого можно будет пользоваться ID-картой в браузерах Edge Chromium и Ubuntu 20.04 LTS.

С выходом новой версии ПО для ID-карт прекращается поддержка операционных систем Windows 7 и macOS 10.11. Это означает, что RIA больше не будет тестировать, нормально ли работает программное обеспечение для ID-карты в ОС Windows 7 и macOS 10.11, и не будет разрабатывать новые версии для этих систем. Всем, кто использует эти операционные системы, рекомендуют обновить свои устройства, поскольку их уязвимости и дефекты исправляться больше не будут, а в случае проблем не сможет помочь и поддержка пользователей.

Последняя версия программного обеспечения ID-карты для Windows будет выпущена на этой неделе, а для пользователей MacOS и Ubuntu – на следующей неделе.

Основные обновления и изменения в программном обеспечении для ID-карты (версия 2020.05):

- создана поддержка ID-карты для браузера Edge Chromium

- создана поддержка ID-карты для версии Ubuntu 20.04 LTS

- прекращена поддержка программного обеспечения для ID-карты в операционных системах macOS 10.11 и Windows 7

- исправление для Firefox 76

- другие исправления ошибок

Более подробно об изменениях программного обеспечения для ID-карты можно прочитать здесь. Последнюю версию можно скачать здесь.

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