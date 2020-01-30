Программисты сделали бесплатно сайт, на который выделяли 16 млн евро, и тем самым уволили министра

Программистов возмутила стоимость контракта, а также то, что тендер на разработку сайта и приложений по продаже разрешений на проезд по скоростным автомагистралям был закрытым.

В ответ владелец ИТ-компании Actum Digital Томаш Вондрачек призвал сообщество объединить усилия и создать продукт, удовлетворяющий условиям тендера, но совершенно бесплатно. Его поддержало более 300 специалистов. В результате команда из 60 программистов-добровольцев собралась вместе и написала программный код сайта Ferznamka.cz за выходные и подарила его государству.

В интервью Novinky.cz Вондрачек рассказал, что хакатон посетил чешский премьер Андрей Бабиш. С 27 января Ferznamka.cz заработал в тестовом режиме, поэтому пока не продает купоны для автовладельцев.

В настоящий момент проект дает возможность приобрести виртуальные купоны за символическую сумму в несколько крон. Эти средства пойдут на благотворительность. Министр транспорта Владимир Кремлик, ведомство которого и согласовало договор по разработке сайта, был отправлен в отставку.