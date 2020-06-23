Презентация Apple: на айфонах появятся виджеты, на айпадах — рукописный ввод, а в часах — отслеживание сна и мытья рук

iOS 14

Apple полностью переработала взаимодействие с домашним экраном и добавила в iOS 14 виджеты приложений. Виджеты с полезной информацией размещаются на домашнем экране среди иконок приложений. Их размеры регулируются вручную — например, можно сделать панель приложения с прогнозом погоды побольше, а часов — поменьше.

Кроме того, в iOS 14 заработает библиотека приложений, расположенная справа от всех страниц домашнего экрана. В библиотеке есть умная категоризация установленных приложений: айфон автоматически рассортирует по папкам программы для соцсетей, спорта или развлечений. Наиболее часто используемые приложения будут высвечиваться первыми. Еще из библиотеки приложений можно будет скрыть ненужные домашние экраны.

В iOS 14 на айфонах появится режим ”картинка в картинке”. Это значит, что с телефонов Apple наконец-то можно будет одновременно смотреть сериал и читать новости. Ну или общаться по видеочату, параллельно заказывая еду или делая заметки. К слову, входящие звонки и голосовой помощник Siri теперь выводятся не на весь экран: уведомление о звонке похоже на пуш-уведомление, а Siri пробуждается в форме светящегося шара в нижней части экрана.

В iOS 14 появятся App Clips — упрощенные версии приложений весом до 10 мегабайт, загружающиеся, по заверениям Apple, всего за несколько секунд. Эти мини-версии крупных программ позволят получить мгновенный доступ к самым нужным функциям. Для этого нужно просканировать код App Clip — камерой или поднеся телефон к NFC-метке. После этого можно будет быстро арендовать мотороллер или купить кофе.

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