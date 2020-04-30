Последняя возможность сообщить о предприятиях, которым нужен интернет-магазин

Чтобы найти наилучших кандидатов, компании, присоединившиеся к этой инициативе, призывают людей сообщать о тех производителях или поставщиках услуг, у которых ещё нет интернет-магазина, но было бы хорошо, если бы он у них был. Приветствуются также те, кто уже имеет канал электронных продаж, но хочет его усовершенствовать.

По словам руководителя партнёрских отношений Luminor Baltikum Кристьяна Ясинского, в нынешней сложной ситуации многие люди наверняка задумывались о том, что у некоторых любимых компаний также мог бы работать интернет-магазин. ”Сейчас — самое время внести свой вклад в реализацию этой идеи. Дайте нам знать о таких компаниях, и, возможно, Ваш любимый магазин будет следующим в интернете”, — сказал Ясинский и добавил, что предприниматели всё ещё могут и сами сообщить о своём желании создать или усовершенствовать собственный веб-магазин.

По словам Ясинского, интерес компаний к участию в этой инициативе был велик, но в дополнение к обращениям компаний ожидается инициатива потенциальных покупателей. ”В нынешней ситуации многим компаниям необходимо быстро реорганизовать свою деятельность. По всей вероятности, роль интернет-магазинов в будущем возрастёт, и без функционирующего канала сбыта зачастую уже невозможно эффективно работать. Это — ещё одна причина, почему мы хотим поддержать компании в развитии новых интернет-магазинов”, — пояснил Ясинский.

В настоящее время в проекте по оказанию помощи принимают участие Luminor, Erply, Voog, Sweater, Shoproller, OCTA и Webhunt.

Luminor позволит компаниям бесплатно использовать свои платёжные решения в области электронной коммерции до конца августа. Разработчик программного обеспечения для бизнеса Erply предлагает своё программное решение Shopz, которое включает в себя всё необходимое для продаж: решение для интернет-магазина, программное обеспечение для управления продажами, продуктами и заказами, а также инструменты для маркетинга и взаимодействия с клиентами. Креативное бюро Sviiter помогает компаниям, создавать визуальный язык, индивидуальность и концепцию бренда вплоть до создания сайта и решений для интернет-магазинов. Shoproller, OCTA и Webhunt также помогают создавать и развивать онлайн-магазины.