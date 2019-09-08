Пользователи Telegram получили возможность полностью скрывать свои номера

Главным нововведением этой версии мессенджера стала функция, позволяющая пользователям скрывать свой номер телефона даже для тех собеседников, у которых уже есть этот номер в телефонной книге. По всей видимости, это усиление приватности связано с широко используемым методом деанонимизации пользователей мессенджера, когда создается большой контакт-лист из тысяч записей и потом сверяется со списком участников групповых чатов, пишет издание "Код Дурова". Такой метод применялся полицией в ходе недавних протестов в Гонконге.

"Мы уверены, что все имеют право выражать свое мнение и общаться между собой приватно. Для защиты этого права мы расширяем арсенал настроек приватности", — говорится в сообщении Telegram

Также в обновленном приложении появилась возможность откладывать отправку сообщений в личных чатах, группах, каналах, а также в избранном, где отложенные сообщения могут представлять собой напоминание о чем-то важном. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо зажать кнопку отправки сообщения и выбрать пункт "Отправить позже". После этого пользователь может назначить время отправки сообщения.