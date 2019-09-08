Пользователи Telegram получили возможность полностью скрывать свои номера
Разработчики Telegram объявили о выходе обновленной версии мессенджера, получившей ряд полезных функций. Об этом сообщается в блоге Telegram.
Разработчики Telegram объявили о выходе обновленной версии мессенджера, получившей ряд полезных функций. Об этом сообщается в блоге Telegram.
Главным нововведением этой версии мессенджера стала функция, позволяющая пользователям скрывать свой номер телефона даже для тех собеседников, у которых уже есть этот номер в телефонной книге. По всей видимости, это усиление приватности связано с широко используемым методом деанонимизации пользователей мессенджера, когда создается большой контакт-лист из тысяч записей и потом сверяется со списком участников групповых чатов, пишет издание "Код Дурова". Такой метод применялся полицией в ходе недавних протестов в Гонконге.
"Мы уверены, что все имеют право выражать свое мнение и общаться между собой приватно. Для защиты этого права мы расширяем арсенал настроек приватности", — говорится в сообщении Telegram
Также в обновленном приложении появилась возможность откладывать отправку сообщений в личных чатах, группах, каналах, а также в избранном, где отложенные сообщения могут представлять собой напоминание о чем-то важном. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо зажать кнопку отправки сообщения и выбрать пункт "Отправить позже". После этого пользователь может назначить время отправки сообщения.
Напомним, мессенджер Telegram был заблокирован в России по решению суда в апреле 2018 года, но с тех пор Роскомнадзору не удалось добиться особых успехов в блокировке сервиса — Telegram по-прежнему работает у подавляющего большинства пользователей. В конце марта этого года сообщалось, что Роскомнадзор нашел исполнителя для создания более эффективной системы блокировки сайтов и сервисов, включая Telegram, при помощи технологии глубокого анализа пакетов (DPI). В августе стало известно, что разработчики мессенджера приступили к тестированию нового и более эффективного метода обхода блокировок.
Суть новой технологии заключается в том, что она позволяет мессенджеру маскировать трафик под обычный TLS, что заметно усложнит возможность блокировки передачи данных при использовании Telegram. Вероятно, внедрение этого метода обхода блокировки позволит Telegram обходить будущую систему борьбы с нежелательным трафиком.
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