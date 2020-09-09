09.09.2020, 10:30

Пользователей WhatsApp предостерегли о ”текстовой бомбе”


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Wolt, Bolt, Bolt food, TikTok
Wolt, Bolt, Bolt food, TikTokFoto: Karl-Eerik Pink

Пользователи WhatsApp обнаружили набор символов, который способен вывести мессенджер из строя. Об этом сообщает портал Iguides.ru.

Отмечается, что уязвимость выявили как владельцы устройств на базе iOS, так и Android.

Такое сообщение состоит из набора случайных символов. Если их ввести в определенном порядке, приложение вылетает, последующие попытки открыть его также будут безуспешны.

Как уточняется, они могут прийти от любого пользователя, поэтому специалисты отмечают, что избавиться от этой проблемы невозможно.

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