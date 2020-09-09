09.09.2020, 10:30
Пользователей WhatsApp предостерегли о ”текстовой бомбе”
Пользователи WhatsApp обнаружили набор символов, который способен вывести мессенджер из строя. Об этом сообщает портал Iguides.ru.
Пользователи WhatsApp обнаружили набор символов, который способен вывести мессенджер из строя. Об этом сообщает портал Iguides.ru.
Отмечается, что уязвимость выявили как владельцы устройств на базе iOS, так и Android.
Такое сообщение состоит из набора случайных символов. Если их ввести в определенном порядке, приложение вылетает, последующие попытки открыть его также будут безуспешны.
Как уточняется, они могут прийти от любого пользователя, поэтому специалисты отмечают, что избавиться от этой проблемы невозможно.
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