Пользователей WhatsApp обязали делиться информацией с Facebook

В тексте пользовательского соглашения указано, что WhatsApp как часть корпорации Facebook будет делиться со всем "семейством приложений" корпорации необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов.

WhatsApp объясняет, что эти сведения нужны компании для улучшения сервисов по подбору персональной рекламы с учетом запросов пользователя. А также для предоставления контента и персональных услуг, наиболее подходящих клиенту.

Разработчики уверены, что взаимная интеграция социальных сетей расширит круг возможностей пользователей.

В корпорацию Facebook также входят Instagram и Facebook Messenger. Информация, собираемая разработчиками, будет включать геолокацию, установку и удаление программ из "семейства" на вашем смартфоне и активность в социальных сетях.