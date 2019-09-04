04.09.2019, 12:01

Полезно знать: четыре причины, зачем сохранять данные не только на телефоне


rus.delfi.ee
EST 3
Samsung Note 9
NutitelefonFoto: Madis Veltman

Зачастую, если телефон был разбит или утерян, записанный на нём материал пропадает безвозвратно. Однако утрату ценной информации можно предотвратить. О том, почему сохраненные на телефоне фото и видео стоит хранить на облаке, рассказывает директор по маркетингу Tele2 Инес Эстрин.

Безопасность

Согласно статистике ремонта устройств в Tele2, почти в 40% случаев производится замена на новое устройство, потому что ремонт оказывается нецелесообразно дорогим, или устройство не подлежит восстановлению, или оно украдено. И это, по мнению Эстрин, одна из основных причин, по которой имеет смысл сохранять свои фото и видео на облачном сервере — безопасное хранение материала. ”Даже если с телефоном что-то случится, фото и видео не пропадут, а останутся в целости и сохранности”, — сказала Эстрин.

Если часто безопасное резервное копирование на облако остаётся не выполненным из-за лени или недостатка времени, то, как сказала Эстрин, на самом деле, это легко решаемо. ”Облачные услуги в большинстве случаев предлагают возможность автоматической загрузки — каждое фото и видео, снятое с помощью телефона, автоматически записывается на облако”, — добавила Эстрин.

Приватность

По словам директора по маркетингу, облачный сервер — хорошее место для хранения фото и видео, которые не должны увидеть посторонние. ”Облако не только безопасно, но и приватно. Сохранённый на нём материал доступен только самому пользователю, и никому другому”, — сказала Эстрин. С другой стороны, в случае необходимости, посредством облачного сервера можно легко и быстро поделиться материалами с другими пользователями.

Доступность

”Если внешнийа жесткий диск с записанными на нём фото и видео можно оставить дома или даже потерять, то облачная услуга — это то, что всегда с тобой”, — сказала Эстрин, пояснив, что важный бонус резервного копирования данных на облако именно в том, что они всегда доступны. ”Как правило, доступ к различным облачным услугам можно получить как через веб-браузер, так и посредством мобильного приложения. Это значит, что необходимое фото или видео можно быстро и просто найти, находясь в любом месте”, — пояснила Эстрин.

Экономия пространства

Для того чтобы запечатлеть важные события и эмоции, даже если делать это исключительно экономно, рано или поздно объёма памяти одного только телефона окажется недостаточно. ”Когда объём памяти телефона будет исчерпан, а это непременно случится, облако станет хорошим решения для получения дополнительного объёма. Чем больше объём пространства на облаке, тем больше туда с течением времени поместится запечатляемых на фото и видео важных моментов жизни”, — сказала Эстрин.

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