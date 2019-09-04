Полезно знать: четыре причины, зачем сохранять данные не только на телефоне

Безопасность

Согласно статистике ремонта устройств в Tele2, почти в 40% случаев производится замена на новое устройство, потому что ремонт оказывается нецелесообразно дорогим, или устройство не подлежит восстановлению, или оно украдено. И это, по мнению Эстрин, одна из основных причин, по которой имеет смысл сохранять свои фото и видео на облачном сервере — безопасное хранение материала. ”Даже если с телефоном что-то случится, фото и видео не пропадут, а останутся в целости и сохранности”, — сказала Эстрин.

Если часто безопасное резервное копирование на облако остаётся не выполненным из-за лени или недостатка времени, то, как сказала Эстрин, на самом деле, это легко решаемо. ”Облачные услуги в большинстве случаев предлагают возможность автоматической загрузки — каждое фото и видео, снятое с помощью телефона, автоматически записывается на облако”, — добавила Эстрин.

Приватность

По словам директора по маркетингу, облачный сервер — хорошее место для хранения фото и видео, которые не должны увидеть посторонние. ”Облако не только безопасно, но и приватно. Сохранённый на нём материал доступен только самому пользователю, и никому другому”, — сказала Эстрин. С другой стороны, в случае необходимости, посредством облачного сервера можно легко и быстро поделиться материалами с другими пользователями.

Доступность