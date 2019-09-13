13.09.2019, 21:36

Полезно знать: 4 способа, помогающих избежать больших счетов за телефон у ребенка


rus.delfi.ee
EST
Lapsed ja kool-48
Pilt on täiesti illustratiivneFoto: Ilmar Saabas

По случаю начала учебного года многие первоклассники получают в подарок свой первый мобильный телефон или смартфон. Однако для родителей эта новая интересная игрушка может обернуться неожиданно большими расходами.

Первый телефон — это, конечно же, большая радость и множество новых соблазнов. О том, что следует иметь в виду, чтобы мобильные счета ребёнка не стали слишком большими, рассказывает директор по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов.

Введение правил

”Самый простой способ избежать больших счетов за мобильные услуги у ребёнка — чётко установить и договориться с ним о правилах, что ребёнок может сам загружать, а что нет. При этом правило может состоять в том, что на всё загружаемое платно следует получить разрешение у мамы или у папы”, — сказала Селиов и посоветовала не связывать свою банковскую карточку с учётной записью ребёнка в Google или iTunes, а также обезопасить учётную запись паролем. ”Возможно, это заставит ребёнка задуматься, так ли необходимо ему купить или загрузить новую игру”, — добавила Селиов.

Звонки на платные номера

”Детям обязательно надо разъяснить, что такое номера со специальными тарифами, на которые нельзя звонить или отправлять сообщения без разрешения. Точно также следует рассказать детям, что за звонки на различные телевизионные игры, как правило, надо платить, — советует Селиов и подчеркивает, что на платные номера активнее всего звонят именно дети. — Так было, например, и в случае с телеигрой „Звони и выигрывай”, по номеру которой чаще всего звонили именно маленькие пользователи”. Комментируя это, директор по обслуживанию клиентов уточнила, что в интересах защиты клиентов к настоящему времени договор с поставщиком услуги уже прекращен.

Правильный выбор пакета

Селиов сказала, что для ребенка обязательно надо выбирать пакет, который соответствует его потребностям. ”Дети часто смотрят видео и слушают музыку на телефоне, т. е. они активные пользователи интернета. В случае пакета с достаточным объёмом трафика можно не опасаться, что ребенок самостоятельно будет докупать необходимый объём или начнёт использовать более дорогие альтернативы”, — продолжила Селиов. Чтобы иметь возможность ещё лучше управлять счетами, она посоветовала пользоваться разговорной картой — на неё можно добавлять деньги небольшими суммами, и расходы проще контролировать.

”Доверяй, да проверяй”

Разумеется, с ребёнком можно провести беседу и договориться о каких-то правилах, тем не менее, время от времени стоит приглядывать за тем, что он делает. ”Родители могли бы хотя бы раз в неделю смотреть в самообслуживании, сколько и какими услугами пользовался ребёнок. Если в глаза бросится что-то, о чём не было договоренности или что было запрещено, стоит сесть и поговорить с ребёнком об этом”, — пояснила Селиов, отметив, что таким образом можно избежать многих крупных расходов.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: