Полезно знать: 4 способа, помогающих избежать больших счетов за телефон у ребенка

”Детям обязательно надо разъяснить, что такое номера со специальными тарифами, на которые нельзя звонить или отправлять сообщения без разрешения. Точно также следует рассказать детям, что за звонки на различные телевизионные игры, как правило, надо платить, — советует Селиов и подчеркивает, что на платные номера активнее всего звонят именно дети. — Так было, например, и в случае с телеигрой „Звони и выигрывай”, по номеру которой чаще всего звонили именно маленькие пользователи”. Комментируя это, директор по обслуживанию клиентов уточнила, что в интересах защиты клиентов к настоящему времени договор с поставщиком услуги уже прекращен.

Правильный выбор пакета

Селиов сказала, что для ребенка обязательно надо выбирать пакет, который соответствует его потребностям. ”Дети часто смотрят видео и слушают музыку на телефоне, т. е. они активные пользователи интернета. В случае пакета с достаточным объёмом трафика можно не опасаться, что ребенок самостоятельно будет докупать необходимый объём или начнёт использовать более дорогие альтернативы”, — продолжила Селиов. Чтобы иметь возможность ещё лучше управлять счетами, она посоветовала пользоваться разговорной картой — на неё можно добавлять деньги небольшими суммами, и расходы проще контролировать.

”Доверяй, да проверяй”

Разумеется, с ребёнком можно провести беседу и договориться о каких-то правилах, тем не менее, время от времени стоит приглядывать за тем, что он делает. ”Родители могли бы хотя бы раз в неделю смотреть в самообслуживании, сколько и какими услугами пользовался ребёнок. Если в глаза бросится что-то, о чём не было договоренности или что было запрещено, стоит сесть и поговорить с ребёнком об этом”, — пояснила Селиов, отметив, что таким образом можно избежать многих крупных расходов.