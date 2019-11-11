Почти треть жителей Эстонии имеет вредные привычки, связанные с просмотром телевизора

Согласно результатам заказанного Samsung исследования, наиболее популярным местом размещения телевизора в доме является гостиная (88%), а в спальне телевизор стоит у 29% ответивших. По словам инструктора по продукции Samsung Германа Баранова, это значит, что люди, как правило, смотрят телевизор до самого отхода ко сну, что вредно сказывается на качестве сна.

”Сомнологи сходятся во мнении, что телевизор следует выключать, как минимум, за полчаса до отхода ко сну, чтобы мозг успел успокоиться и подготовиться к отдыху. Очень хорошо в это время, например, почитать книгу”, — посоветовал Баранов.

Во время просмотра телевизора люди чаще всего едят (72% респондентов), а также проводят время в Интернете (59%). Более половины жителей страны (51%) одновременно готовят еду и смотрят телевизор, а 47% любят во время просмотра передач делать уборку.

”Само по себе есть во время просмотра телевизора ничем не плохо: если происходящее на экране увлекает человека настолько, что темп еды замедляется, насытиться удастся меньшим количеством пищи. Вместе с тем, например, криминальное кино может заставить человека глотать быстрее — поэтому стоит обращать внимание на то, что именно вы смотрите за едой”, — прокомментировал Баранов.

”Удивительно, но 25% респондентов отметили, что они смотрят телевизор за работой. Разумеется, это не очень хорошо, поскольку, когда внимание рассеивается, производительность непременно снижается. А при работе с механическими устройствами смотреть телевизор вообще нельзя”, — сказал Баранов.