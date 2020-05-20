Почему время пользования мобильным не растет пропорционально емкости аккумулятора?

Если пять лет назад лучшая на то время модель телефона Samsung Galaxy S6 имела аккумулятор емкостью 2500 мАч, то емкость аккумулятора топовой модели 2020 года Galaxy S20 Ultra 5G достигает уже 5000 мАч. При практически неизменившемся размере аккумулятор новой модели имеет почти вдвое большую емкость.

”Мы наблюдаем огромный технологический прогресс, когда аккумуляторы становятся все более мощными, что позволяет дольше пользоваться мобильным телефоном. Но здесь следует учитывать и тот факт, что вся остальная ”начинка” телефона тоже становится мощнее и быстрее, а значит и более энергоёмкой”, — пояснил руководитель мобильного подразделения Samsung Антти Аасма.

К примеру, тесты показали, что Galaxy S6 выдерживает в среднем 10,5 часов непрерывного просмотра веб-сайтов, в то время как Galaxy S20 с почти удвоенной емкостью батареи в том же режиме работает 12 часов. Почему S20 с более емким аккумулятором не выдерживает, например, 21 час просмотра веб-страниц? Причина в том, что у новой модели экран намного больше и детальнее, процессор — быстрее, соединение — надежнее. Все это требует больше энергии, но при этом обеспечивает более быстрый, комфортный и приятный пользовательский опыт.

”Срок службы батареи всегда зависит от того, что вы вообще делаете при помощи своего устройства. Если вести только телефонные разговоры, аккумулятор держит заряд очень долго, но если пользоваться всеми современными функциями и приложениями, то заряд будет тратиться быстрее”, — отметил Аасма.

Помимо разницы в использовании необходимо учитывать, что новые смартфоны имеют ряд функций, существование которых вообще возможно исключительно при наличии таких емких аккумуляторов. Например, возможность делать снимки и видео в качестве 8К и просматривать их затем на больших и более четких экранах. Для модели S20 одной из наиболее значимых функций является частота обновления экрана 120 Гц — это означает, что изображение на экране телефона обновляется 120 раз в секунду вместо прежних 60. Эта дополнительная функция делает изображение значительно более плавным, но в то же время быстрее расходует заряд аккумулятора.